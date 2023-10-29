تكنولوجيا: ظهور هاتف Honor Magic 6 Lite في قائمة الأجهزة المدعومة على Google Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor مؤخرًا أن سلسلة Magic 6 القادمة سيتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، والآن ظهر إصدار جديد ضمن السلسلة، وهو هاتف Honor Magic 6 Lite.

ظهر الجهاز ضمن قائمة الأجهزة المدعومة على Google Play، وظهر برقم الطراز ALI-NX1، وهو نفس رقم الطراز الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا Honor X9b.

ويشير هذا إلى أن الهاتفين متطابقان بشكل أساسي، والفرق الوحيد هو العلامة التجارية. وتتمتع شركة Honor بتاريخ في إعادة تسمية هواتفها من مجموعة X لسلسلة Magic في أوروبا، مثل Magic 5 Lite (Honor X9a) وMagic 4 Lite (Honor X9). لذلك، من المحتمل أن يتم بيع X9b باسم Magic 6 Lite في أوروبا.

وعلى ما يبدو، يزن جهاز الهاتف 185 جرام ويبلغ طوله 7.98 ملم. وهو يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K ونسبة أبعاد 19.9:9.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Snapdragon 6 Gen 1 ويأتي بإصدارين للذاكرة العشوائية؛ 8 جيجابايت و 12 جيجابايت. وكلاهما يحتوي على 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

تم تثبيت الهاتف مسبقًا بواجهة مستخدم Magic OS 7.2 المستندة إلى نظام Android 13، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 35 واط.

من الخلف، يوجد رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع عدسة فائقة الوسع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. وبالنسبة لصور السيلفي، يوجد كاميرا امامية بدقة 16 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى شريحة SIM المزدوجة و 5G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

المصدر

اعلان





