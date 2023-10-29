تكنولوجيا: الإصدار العالمي من هاتف Redmi Note 13 Pro يظهر في قاعدة بيانات FCC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي مؤخرًا عن سلسلة Redmi Note 13 في السوق الصينية، والتي تتكون من ثلاثة إصدارات مثيرة: Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro و +Redmi Note 13 Pro.

وفي حين أن هذه الأجهزة قد وصلت بالفعل إلى الصين، فإن المستخدمين العالميين ينتظرون الهواتف بفارغ الصبر، خصوصًا بعد انتشار شائعات حول الإصدارات الدولية.

وقد ظهر الإصدار العالمي من Redmi Note 13 Pro، برقم الطراز 2312DRA50G، في قاعدة بيانات شهادات لجنة الاتصالات الفيدرالية، مما يشير إلى أنه يتجه نحو إصدار عالمي.

وتؤكد قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن الهاتف يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5020 مللي أمبير، مثل النسخة الصينية.

تعلى الرغم من أن نظام Android 14 موجود بالفعل، إلا أن هاتف Redmi Note 13 Pro سيعمل بواجهة MIUI 14 المستندة إلى Android 13.

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