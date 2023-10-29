أفضل 6 ميزات جديدة قادمة لأجهزة الآيفون مع iOS 17.1

أطلقت آبل منذ بضعة أيام تحديثها الجديد iOS 17.1 والذي من خلاله أنهت مشكلة آيفون 12 ومستويات الإشعاع الصادرة منه والتي كشفت عنها السلطات الفرنسية كما شملت التحديث عدد من التحسينات والميزات الجديدة بجانب معالجة وإصلاح بعض الأخطاء التي عانى منها مستخدمي الآيفون ولنتعرف في هذا المقال على 6 ميزات جديدة قادمة مع iOS 17.1.

وضع الإستعداد

يعمل وضع الإستعداد على تحويل جهاز الايفون إلى ساعة أو شاشة عرض أو إطار صور في وضع ملء الشاشة وفي iOS 17.1، يمكن مع وضع الإستعداد التحكم في ميزة الشاشة تعمل دائما عبر ضبط عناصر التحكم الخاصة بها بكل سهولة مع طرز آيفون 14 و 15 برو وبرو ماكس، وهكذا وبدلاً من تشغيل أو إيقاف ميزة الشاشة دوما، تستطيع فتح قائمة “العرض” الجديدة لإيقاف تشغيل الشاشة بشكل تلقائي بعد 20 ثانية أو اختيار عدم إيقافها وعند تفعيل التشغيل التلقائي، سيتم إيقاف الشاشة عندما لا يكون الآيفون قيد الاستخدام وتكون الغرفة معتمة.

حالة المصباح اليدوي

يمكن لمستخدمي أيفون 15 برو وبرو ماكس رؤية المصباح اليدوي والتحكم به من خلال الجزيرة الديناميكية ولكن الطرز الأخرى لا يمكنها ذلك وهذا ما قام التحديث الجديد بإصلاحه، حيث يمكن الآن لمستخدمي ايفون 14 برو و برو ماكس، تشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح اليدوي من الجزيرة التفاعلية دون الحاجة إلى استخدام مركز التحكم.

زر الإجراءات

قدمت آبل زر الإجراءات الجديد في آيفون 15 برو و ايفون 15 برو ماكس وهو موجود مكان زر رنين/صامت. ويمكنك تخصيصه للقيام بالوظيفة التي تريدها بكل سلاسة بما في ذلك فتح الكاميرا أو تشغيل المصباح اليدوي أو تفعيل وضع التركيز أو حتى تشغيل ميزة تسهيلات الوصول. وفي iOS 17.1 لن يتم الضغط عن طريق الخطأ مرة أخرى على زر الإجراءات في جهاز الآيفون الخاص بك حيث سوف يعمل مستشعر القرب على تنبيه النظام بأن الهاتف موجود الآن في جيبك. وهكذا عندما يتم الضغط دون قصد على زر الإجراءات لن يتم تفعيل الأمر وسيطلب منك الضغط لفترة أطول لتنفيذ الإجراء.

الإرسال السريع مع iOS 17.1

قدم نظام التشغيل iOS 17 لأجهزة الآيفون ميزتي AirDrop أو الإرسال السريع، الأولى كانت متاحة ومن خلالها تستطيع إرسال الصور والفيديوهات والملفات الأخرى إلى أجهزة الآيفون الأخرى القريبة منك بشكل لاسلكيا (عبر الواي فاي والبلوتوث)، أما الميزة الثانية فلم تظهر إلا مع التحديث iOS 17.1 ويمكنها أن تسمح بمواصلة عملية نقل الملفات بجودة كاملة من جهازك إلى جهاز الشخص الآخر حتى عندما لا يكون الجهازين قريبين من بعضهما، وتعمل ميزة الإرسال السريع الجديدة عبر الإنترنت لذا إذا كنت تحاول استلام أو ارسال ملف مع جهاز آيفون قريب منك وكنت بحاجة للمغادرة، لا عليك، ميزة آبل الجديدة سوف تسمح لك بإكمال عملية النقل دون أي مشكلة ولكن ستكون بحاجة إلى إتصال الآيفون الخاص بك بشبكة واي فاي لمواصلة عملية النقل خارج النطاق.

البحث السريع في متجر التطبيقات

أضاف نظام التشغيل الجديد ميزة كان ينتظرها العديد من مستخدمي الآيفون على الرغم من وجودها في تطبيقات أخرى لآبل مثل تطبيق الصور والموسيقى والميزة الجديدة هي البحث بشكل سريع داخل متجر التطبيقات، ويمكن الآن عند النقر مرتين على زر البحث الموجود بالأسفل، بدء الكتابة مباشرة داخل مربع البحث والعثور على أي تطبيق أو لعبة بكل سهولة.

إصلاح الأخطاء

أحد الميزات المهمة في تحديث iOS 17.1 أنه يعالج ويقوم بإصلاح بعض الأخطاء والمشاكل التي ظهرت لمستخدمي الآيفون بما في ذلك، عدم ظهور إسم المتصل أثناء المكالمة وعدم استجابة لوحة المفاتيح وتحسين ميزة اكتشاف الإصطدام بالإضافة إلى ضبط إعداد خصوصية الموقع المهم في ساعة آبل.

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في النهاية، هذه كانت أفضل و أهم 6 ميزات جديدة قادمة لأجهزة الآيفون مع نظام iOS 17.1، للحصول على تلك المميزات الجديدة ولحل المشكلات التي قد يتعرض هاتفك الذكي لها، يُنصح بتثبيت التحديث الجديد من خلال الذهاب للإعدادات ثم عام وبعدها تحديث البرنامج ثم تنزيل وتثبيت نظام التشغيل.