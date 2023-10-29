شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تخطط لمنافسة خدمات وكالات الأنباء العالمية بميزة XWire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إيلون ماسك مالك منصة إكس، والرئيس التنفيذي ليندا ياكارينو، مؤخرًا اجتماعًا شاملاً مع الموظفين، وبحسب ما ورد تحدث الثنائي في الاجتماع عن التغييرات التي طرأت على المنصة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، في العام الماضي، بالإضافة إلى الرؤية التي يمتلكها ماسك للشركة، وكان أحد الأشياء هو التخطيط لإطلاق خدمة لتوزيع الأخبار على غرار وكالات الأنباء.

وخدمة "توزيع الأخبار" والتي يمكن أن تسمى XWire، تنافس المنصات الحالية التي من شأنها أن تنافس خدمة PR Newswire التابعة لشركة Cision لنشر أخبار الشركة والنشرات الصحفية.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرج أن ماسك وياكارينو لم يكشفا الكثير عن كيفية منافسة الشركة بشكل أفضل مع المنصات.

ويراهن ماسك بشكل كبير على جعل إكس منصة إخبارية موثوقة، وقال الأسبوع الماضي إن المنصة عبارة عن "أخبار مفتوحة المصدر" وكل ما هو ذي صلة بالوسائط القديمة متاح بالفعل على إكس.

وشجع " ماسك " الشهر الماضي الناس على ممارسة صحافة المواطن على إكس، "من فضلك شجع المزيد من صحافة المواطن، يمكنك عمل فيديو مباشر بسهولة من هاتفك، المزيد من التقارير الميدانية من المواطنين العاديين ستغير العالم”.

وبينما تخطط إكس لتصبح منصة صديقة للأخبار وتحفيز الصحفيين على نشر المحتوى الأصلي، خاصة أن منافسها المباشر ثريدز يبتعد عن الأخبار، وقال رئيس المنصة، آدم موسيري، الشهر الماضي، إن الشركة لا تنوي "تضخيم" الأخبار على منصتها.