تكنولوجيا: منصة Threads تعمل على واجهة برمجة تطبيقات للمطورين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - افتقرت منصة Threads إلى الكثير من الميزات التي توقعها المستخدمون القادمون من منصة X (تويتر سابقًا) منذ إطلاقها. ومع ذلك، على مدى الأشهر الماضية، تم طرح المزيد من الميزات الجديدة لمنح المستخدمين تجربة أكثر قوة، بما في ذلك استطلاعات الرأي، وطريقة سهلة لنشر صور GIF والقدرة على اقتباس المشاركات على الويب.

ومع ذلك، نظرًا لعدم احتوائها على واجهة برمجة التطبيقات (API)، لا يستطيع مطورو الجهات الخارجية استحضار ميزات خاصة بخدماتهم والتي من شأنها أن تجعل الشبكة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأشخاص.

ولكن وفقًا لآدم موسيري، رئيس انستاغرام، تعمل منصة Threads على واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين. ومع ذلك، فهو لديه مخاوف بشأن كيفية استخدامها.

كما أفاد موقع TechCrunch لأول مرة، رد موسيري على محادثة على المنصة حول الحصول على تجربة تشبه تجربة TweetDeck لـ Threads.

وردًا على أحد المستخدمين الذي قال إن Threads لا تحتوي على واجهة برمجة التطبيقات (API) حتى الآن، قال المسؤول التنفيذي: “نحن نعمل على ذلك“. وأضاف أنه يشعر بالقلق من أن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات قد يعني “المزيد من محتوى الناشرين وليس المزيد من محتوى المبدعين“،

قال موسيري سابقًا إن منصة Threads لن تعمل على تضخيم الأخبار، وهو الأمر الذي ربما كان مخيبًا للآمال لبعض المستخدمين الذين يتطلعون إلى ترك X. وقال إن Threads تريد بدلاً من ذلك “تمكين المبدعين بشكل عام“.

وأعلن مارك زوكربيرج مؤخرًا أن Threads لديها “أقل” من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا. ومثل موسري، فهو متفائل بشأن مستقبل المنصة، وقال إن هناك “فرصة جيدة” لوصولها إلى مليار مستخدم خلال العامين المقبلين.

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