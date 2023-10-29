تكنولوجيا: إل جي السعودية تطرح منتجين جديدين من شاشات التلفاز: StanbyME وStanbyME Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يسر شركة إل جي السعودية الكشف عن أحدث ابتكاراتها في عالم الترفيه والتكنولوجيا من خلال طرح طرازين متطورين من أجهزة التلفاز هما StanbyME (موديل 27ART10AKPL) وStanbyME GO (موديل 27LX5QKNA). تعيد هذه الشاشات المبتكرة تعريف الطريقة التي نستمتع بها بمشاهدة المحتوى في المنزل وأثناء التنقل، بشكلٍ لم يسبق له مثيل. ‎

يعكس تلفاز StanbyME من إل جي حقبة جديدة من التنوع والجودة التي لا تُقارن، فهو عصري ومتخصص بتوفير أجواء الترفيه أثناء التنقل ومتعة مشاهدة لا مثيل لها، ما يجعله متكاملاً وغير تقليدياً كغيره من شاشات التلفاز، بل نسخة مستوحاة من المعارض وأسلوب الحياة الحديثة، وإضافة مثالية لأية أسرة. ومع التكامل السلس مع برنامج Apple AirPlay، يمكن للمستخدم الاستمتاع بمشاهدة المحتويات المفضلة لديه بكل سهول من منصات مثل Netflix، وPrime Video، وApple TV، و+Disney، وHBO Max، وShahed، وغيرها الكثير.

إذاً، انغمس في عالم الترفيه مع ميزات الصوت مثل مكبر الصوت الاحترافي 2.0 Ch. / بصوت 10 واط، وميزات الصوت AI Sound‎، Bluetooth Surround Ready‎، Clear Voice، Sound Share، وTV Sound Mode Share.

بدوره، يُعد تلفاز StanbyME GO الجديد من إل جي التلفاز المحمول المثالي، فهو متعدد الاستخدامات ويناسب أية مساحة ويجاري جميع أنماط الحياة. ولا يقتصر عمل التلفاز ذو الشاشة التي تعمل باللمس بمقاس 27 بوصة في منزلك فقط، فبفضل تصميم حقيبة السفر والبطارية المُدمجة التي تدوم حتى 3 ساعات، يمكنك حمله معك إلى كل مكان.

وبفضل دقة العرض FHD 1080p وميزات Resolution Upscaler وDolby Vision وHDR10 وHDMI 1.4 وWiFi 5، يوفر تلفاز StanbyME GO تجربة بصرية غامرة. بدوره، يضمن نظام الصوت بمكبر الصوت 4.0 Ch / نظام صوتي بقوة 20 واط، وميزات AI Sound Pro وBluetooth Surround Ready وDolby Atmos وSound Share تجربة صوتية استثنائية.

يأتي كل من تلفاز StanbyME وStanbyME GO مزودين بتقنية ThinQ AI وAirplay2 وHomekit ولوحة التحكم الرئيسية، والتنبيه الرياضي*، وتوصيات الذكاء الاصطناعي، ومُحسِّن الألعاب الالكترونية، لتلبية احتياجات منزلك الذكي.

عِش مستقبل الترفيه مع تلفازي StanbyME وStanbyME GO من إل جي، الذين صُمما لتعزيز نمط حياتك، وتوفير تنوع وخيارات عديدة، وصور وبث مرئي مذهل، وتجارب صوتية غامرة.

للمزيد من المعلومات حول أحدث منتجات تلفزيونات إل جي، يُرجى زيارة موقع إل جي السعودية الالكتروني.

تولي شركة إل جي الكترونيكس اهتماماً كبيراً بتلبية احتياجات عملائها في المملكة العربية السعودية، حيث تتواصل معهم، وتستفسر عن آرائهم، وتأخذ تقييمهم وملاحظاتهم لمنتجاتها في الاعتبار، لمعالجة أية مشكلات قد تطرحها. لذا، خصّصت إل جي صفحة على موقعها الإلكتروني للمستهلكين في السعودية للتعبير عن رغباتهم في إضافة منتجات جديدة إلى إل جي، مع فرصة الفوز بالمنتج الذي يقترحونه.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي “الأجهزة المنزلية وحلول الهواء”، “الترفيه المنزلي”، ” حلول مكونات السيارات” و”حلول الأعمال”. وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة “إل جي” من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com .

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