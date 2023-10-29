شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ فى أندرويد 14 يؤثر على مستخدمى Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة جوجل، وجود خطأ في تحديث أندرويد 14، ولم تعترف شركة التكنولوجيا العملاقة بالمشكلة فحسب، بل قالت أيضًا إنها تبحث في الخطأ الذي يسبب مشاكل لأصحاب بكسل الذين لديهم ملفات تعريف مستخدمين متعددة.

مؤخرًا أكد أحد ممثلي الشركة وجود الخلل في Google Issue Tracker وقال إن الفريق "يعمل جاهدًا على إصلاحه".

كيف يؤثر ذلك على المستخدمين؟

تم الإبلاغ عن المشكلة في البداية من قبل مالكي بكسل 6، الذين بدأوا في مواجهة المشكلات بعد وقت قصير من طرح أندرويد 14.

وفقًا لتقرير صادر عن Ars Technica، فإن أداة تعقب مشكلات جوجل الخاصة بالمشكلة قد تجاوزت أكثر من 350 ردًا.

امتدت الردود إلى أصحاب العديد من الأجهزة المختلفة، حيث تتراوح المشكلات من التطبيقات المفقودة إلى الأعطال المستمرة إلى قفل وحدة التخزين الداخلية بالكامل على أحد حسابات المستخدمين على أجهزتهم.

يحتوي متتبع المشكلات حاليا على أكثر من 420 ردًا، حيث قام بعض المستخدمين أيضًا بلصق ملفات السجل وتحميل صور لشاشة الهاتف.

كشف العديد من المستخدمين أيضًا أنهم غير قادرين على التقاط لقطات شاشة لتقارير الهاتف على الجهاز نظرًا لعدم توفر مساحة تخزينية متاحة لحفظها.

اشتكى العديد من المستخدمين أيضًا من أن التجربة بدت وكأنها مصابة ببرامج الفدية، وشملت الأجهزة المتأثرة – Pixel 6 و6a و7 و7a وPixel Fold وPixel Tablet

تتيح ميزة الملفات الشخصية المتعددة في أندرويد 14 للمستخدمين الوصول إلى أكثر من ملف تعريف واحد على جهاز واحد، ويمكن للمستخدمين أيضًا تقسيم ملفات التعريف "المنزلية" و"العمل" لإبقاء بياناتهم منفصلة عبر التطبيقات المكررة.

يشير التقرير أن الخطأ يؤثر على المستخدمين الذين يستفيدون من هذه الميزة، وتوجه ممثل الشركة إلى أداة تعقب المشكلات في جوجل ليقول: " شكرا لبقائك معنا.

يبحث فريقنا في مشكلة التخزين هذه التي تؤثر على بعض أجهزة بكسل التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 14، ونحن نعمل جاهدين على إصلاحها، كذلك سنقوم بتحديث هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل قريبًا.