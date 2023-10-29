تكنولوجيا: آيسر تطرح إصدارَين جديدَين من حاسوب كرومبوك بلس المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آيسر عن طرح أولى الحواسيب المحمولة من طراز كرومبوك بلس، وهما آيسر كرومبوك بلس 515 وآيسر كرومبوك بلس 514، بالتزامن مع إطلاق مبادرة كرومبوك بلس من جوجل التي توفّر مواصفات جديدة لأداء حواسيب كرومبوك، مع التركيز على تحسين المكوّنات بما في ذلك الشاشات والكاميرات، بالإضافة إلى قدرات جديدة مرتبطة بالإنتاجية والإبداع والوسائط المتعدّدة.

يزخر آيسر كرومبوك بلس 515 وآيسر كرومبوك بلس 514 بالمواصفات الفنيّة والتقنية التي يتطلّبها العملاء للحفاظ على إنتاجيّتهم ولأغراض الترفيه والتواصل. يعمل الطرازان بمعالجات حديثة عالية الأداء وشاشات فائقة الدقّة تعمل بتقنيّة التبديل الداخلي IPS وكاميرات بصورة نقيّة ذات دقّة 1080p، محاطة بحواف ضيّقة لا تصرف التركيز عن الصور الزاهية[ii].

بهذه المناسبة، قال جيمز لين، مدير عام الحواسيب الشخصية المحمولة في شركة آيسر: “الإبداع والإنتاجية والتواصل هي السمات التي تُميّز نمط حياة عملائنا المنشغلين دائمًا. وتأتي القدرات التي توفّرها أجهزة آيسر كرومبوك بلس الجديدة لتُساعد العملاء على إطلاق العنان لإبداعهم وإنجاز المزيد. لقد كانت أجهزة آيسر كرومبوك رائدة في المجال منذ إنشاء هذه الفئة من الحواسيب المحمولة – ويُسعدنا اليوم أن نطرح تشكيلة جديدة من الأجهزة بنَفس الجودة والأداء والمواصفات التي تهمّ العملاء”.

أجهزة آيسر كرومبوك بلس تُساعد العملاء على إنجاز المزيد

يمدّ آيسر كرومبوك بلس 515 وآيسر كرومبوك بلس 514 المستخدمين بقدرات متطوّرة لزيادة إنتاجيّتهم وإطلاق العنان لإبداعهم. وبفضل برنامجي Adobe Photoshop[3] وAdobe Express، أصبح من السهل جدًا تحرير الصور وابتكار الغرافيكس المميّزة. كما يتسنّى لمستخدمي آيسر كرومبوك بلس الاستفادة من برنامج Photoshop الإلكتروني وخطّة Adobe Express Premium لثلاثة أشهر من دون كلفة إضافية.

ومع توفّر مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعمل ببرنامج Firefly ودقّة برنامج Photoshop في تطبيق Adobe Express المتكامل، يحظى المستخدم بكل ما يلزم لابتكار الصور والتصاميم التي تحلو له[4].

بدورها، تُساعد قدرات التحرير المدمجة المستخدم على تحسين الصور ومقاطع الفيديو بسرعة وسهولة، منها على سبيل المثال خاصيّة Magic Eraser المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Google Photos المدمج التي تُزيل بسهولة أي تفاصيل مُزعجة، أو أدوات خلق الأفلام التي تُتيح إدخال التعديلات المتطوّرة على مقاطع الفيديو. وفي حال تعذّر على أصحاب آيسر كرومبوك بلس الاتّصال بالإنترنت، أصبح بإمكانهم الاستفادة من ميزة File Sync التي تُتيح للمستخدم الوصول إلى الملفات على برامج Google Docs وGoogle Sheets وGoogle Slides دائمًا وبسهولة عبر تطبيق Chromebook Plus File Manager، بصرف النظر عن الاتصال بالإنترنت [5].

منصّة غنيّة بالمواصفات لخلق المحتوى والتواصل

تتضمّن أجهزة آيسر كرومبوك بلس الجديدة ما يلزم المستخدم مِن ذاكرة وتخزين لإنجاز المزيد والإبداع في خلق المحتوى. فكلّ جهاز يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تتراوح سعتها بين 8 و16 جيجابايت، بالإضافة إلى جهاز تخزين SSD تصل سعته إلى 256 جيجابايت في جهاز آيسر كرومبوك بلس قياس 14 بوصة و512 جيجابايت في الحاسوب قياس 15 بوصة[6]. علاوةً على ذلك، يعتمد الحاسوبان على المعيار Wi-Fi 6E لتأمين اتصال سريع وموثوق بالإنترنت، وتقنية “بلوتوث” Bluetooth 5.1 [6]، ويوفّران مجموعة من المنافذ للشحن ونقل البيانات والاتصال بشاشات أخرى، تشمل منفذَي USB Type-C ومنفذ HDMI.

يضمن الإصداران أفضل التقنيّات للتواصل عبر الفيديو، بفضل كاميرا الويب بدقّة 1080p مع تقنيّة Temporal Noise Reduction لتقليل الضجيج المحيط، وعدسة مصنوعة من الزجاج الأزرق، إلى جانب الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحسّن نقاوة الصورة والإنارة تلقائيًا وتُلغي الضجيج وتمحو الخلفية كي يظهر العملاء بأفضل حلّة مع أنقى صوت، أينما كانوا. تأتي كاميرا الويب مع غطاء يُمكن إغلاقه لضمان الخصوصية خلال الاجتماعات والصفوف والمؤتمرات، ويُمكن للمستخدمين إخفات الميكروفون وإطفاء الكاميرا بكبسة زرّ. تكتمل الصورة النقيّة مع مكبّرَين للصوت موجّهَين إلى الأعلى ويعملان بتقنيّة DTS® Audio.

آيسر كرومبوك بلس 515 يشمل معالجات إنتل وشاشة كبيرة لزيادة الإنتاجية

صُمّم آيسر كرومبوك بلس 515 ليُتيح للمستخدم الاستفادة من المزايا الجديدة التي يوفّرها نظام ChromeOS التشغيلي. تعمل أجهزة آيسر كرومبوك بلس الجديدة بمعالجات إنتل كور Intel Core من الجيل 13 والجيل 12 (تصل إلى إصدار بنواة Core i7)، وتُطوّر مفهوم الحوسبة كما تؤمّن الأداء اللازم لإنجاز المهام الصعبة والمهام المتعدّدة، فيما تدوم البطارية سريعة الشحن حتّى 10 ساعات. [7,8] بفضل قدرات المعالجة هذه، يُمكن لمستخدمي جهاز آيسر كرومبوك بلس إنجاز المزيد بفضل الشاشة الكبيرة بدقّة عرض Full HD قياسها 15,6 بوصة (1920 x 1080) تعمل بتقنيّة التبديل الداخلي IPS وتشمل زوايا عرض واسعة. يتوفّر جهاز كرومبوك مع شاشة لمسيّة أو غير لمسيّة زاهية، يُمكن الاستمتاع بهما في ظروف الإنارة الساطعة بفضل الشاشة المضادة للتوهّج التي تعرض النصوص بدقّة ووضوح، والصور والفيديو بنقاوة وألوان زاهية.

أداء قوي مثالي للتنقل مع معالجات AMD Ryzen™ Processors وشاشة قياسها 14 بوصة في آيسر كرومبوك بلس 514

يؤمّن معالج AMD Ryzen™ 5 7520 C-Series[1,6] في آيسر كرومبوك بلس 514 سرعة الإقلاع والتجاوب، إذ يشمل أربع وحدات معالجة مركزية “Zen 2” عالية الأداء مع بطاقة رسوميات AMD RDNA™ 2 ، ليُلبّي متطلّبات الإنتاجية الحديثة وتطبيقات التعاون التي يتطلّبها مستخدمو كروم بوك في الشركات والمؤسّسات.

يأتي آيسر كرومبوك بلس 514 مع شاشة كبيرة قياسها 14 بوصة بدقّة عرض WUXGA وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 تُساعد على التركيز وزيادة الإنتاجية بدقّة ملفتة (1920 x 1200). يسهل التعاون على إنجاز المهام وإجراء مكالمات الفيديو بسهولة وسلاسة بفضل الشاشة المضادة للتوهّج التي تُحافظ على نقاوة الصور والنصوص ووضوحها، وتقنيّة التبديل الداخلي IPS التي تُؤمّن رؤية عريضة الزوايا. يتوفّر الجهاز بشاشة لمسيّة أو غير لمسيّة، وهو مثالي للمحترفين والطلّاب المنشغلين دائمًا، بفضل تصميمه المدمج وبطاريته سريعة الشحن التي تدوم لـ12 ساعة[7].

تصميم متين يدعم مهمة آيسر Earthion

تتحمل أجهزة كرومبوك المتينة الجديدة الاستخدام اليومي الشاق بسهولة، فهي متوافقة مع معيار MIL-STD 810H[9] الأميركي . يشمل كلا الإصداران لوحة لمس OceanGlass™ ولوحة مفاتيح مضاءة اختيارية.

وانطلاقًا من التزام آيسر بالحفاظ على البيئة، يدعم آيسر كرومبوك بلس 515 وآيسر كرومبوك بلس 514 برنامج Earthion الذي أطلقته الشركة، فيشملان العديد من المزايا الصديقة للبيئة ويُلبّيان معايير التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT) [10]. يحتوي الإصداران على مواد مُعادة التدوير، ويأتيان في علبة مستدامة، كما يتميّزان بتصميم يوفّر استهلاك الطاقة ويُلبّي شروط شهادة Energy Star.

إدارة سلِسة للأجهزة في المدارس

يتوفّر الإصداران من آيسر كرومبوك مع برنامج Chrome Education Upgrade الذي يتيح للمدار س إدارة الأجهزة بسلاسة، إذ يسمح للمسؤولين بإدارة الأجهزة على نطاق واسع بما يُلبّي احتياجات المعلّمين والطلّاب على حدّ سواء. وهكذا يستطيع المعلّمون والطلّاب الاستفادة من أدوات التعليم والتعاون مثل Screencast و Adobe ExpressوFile Sync، والحفاظ على إنتاجيّتهم حتّى إن لم يتوفّر الاتصال بالإنترنت. تُساعد أدوات التحكّم الفعّالة المسؤولين على زيادة الإنتاجيّة وتنظيم استعمال الأجهزة وتعميم الإعدادات الأمنية بسهولة حرصًا على حماية الطلاب والمدرسة برمّتها من أي مخاطر إلكترونية. كما يُمكن الاستفادة من مزايا Chrome Education Upgrade العملية مثل تسجيل الأجهزة الجوّالة للمؤسّسات دفعةً واحدة والدعم من جوجل على مدار الساعة سبعّة أيّام في الأسبوع.

ميزة إدارة الأجهزة في آيسر كرومبوك بلس إنتربرايز 515 وآيسر كرومبوك بلس إنتربرايز 514

أمّا للمستخدمين من شركات ومؤسّسات، فيأتي آيسر كرومبوك بلس إنتربرايز 515 وآيسر كرومبوك بلس إنتربرايز 514 مع برنامج Chrome Enterprise Upgrade الذي يتيح للمستخدم الاستفادة من قدرات نظام ChromeOS التشغيلي المخصّصة للشركات. تستطيع القوى العاملة وأقسام تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من تسجيل الأجهزة دفعة واحدة، وتوحيد البنى التحتية، والإعدادات الأمنية المتطوّرة لضمان حماية البيانات والتطبيقات. وأصبح من السهل إدارة التحديثات، والتقارير، والمشاكل التقنية بفضل خدمة استكشاف الأعطال وإصلاحها في نظام ChromeOS التشغيلي والدعم من قسم تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة سبعّة أيّام في الأسبوع.

الأسعار والتوافر

سيتوفّر حاسوب آيسر كرومبوك بلس 515 (CB515-2H/T) ، في شهر أكتوبر الجاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأسعار تبدأ من 499 دولار أميركي.

أمّا حاسوب آيسر كرومبوك بلس 514 (CB514-3H/T) ، فسيتوفّر في شهر أكتوبر الجاري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأسعار تبدأ من 479 دولار أميركي.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.acer.com

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