تكنولوجيا: سيارة الدفع الرباعي الكهربائية JiYue 01 تتمتع بمدى مذهل يصل إلى 720 كم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت شركة Baidu الضخمة في مجال التكنولوجيا وشركة السيارات العملاقة Geely إلى سوق السيارات الكهربائية في الصين مع سيارة JiYue 01، وهي سيارة دفع رباعي مصممة للتنافس مع Model X من Tesla

فمع نقطة سعر تتراوح من 249000 إلى 339900 يوان، تتنافس JiYue 01 مع سيارة Tesla Model Y، بسعر يتراوح بين 263900 و363900 يوان.

ومع ذلك، فإن الأمر لا يتعلق فقط بالسعر. تأتي هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مزودة بتقنية القيادة الذاتية من المستوى 4 (L4)، وهي الأولى من نوعها في سيارات الركاب على مستوى العالم.

وهذا يعني انه يمكن للسيارة أن تقود نفسها في الغالب، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك تولي عجلة القيادة إذا كنت ترغب في ذلك. كما يمكنها أيضًا قطع مسافة مذهلة تبلغ 720 كيلومتر بشحنة واحدة.

وقال مدير العمليات التنفيذي Luo Gang في شركة Hangzhou Jiyue Automotive Technology: “لدينا ثقة عالية في منتجنا ولكننا لا نزال نفتقر إلى الوعي بالعلامة التجارية للحصول على حصة كبيرة في السوق“.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتضمن JiYue 01 خرائط عالية الدقة، والتي عادةً ما توفر دقة موقع تبلغ 20 سم.

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