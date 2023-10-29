شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطور أبحاثها بالصحة واللياقة البدنية بافتتاح ثالث مختبر صحى جديد فى فنلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هواوي عن افتتاح مختبر الصحة الجديد "HUAWEI Health Lab" في هلسنكي، فنلندا. مجهزًا بأحدث معدات الفحوصات، سيكون المختبر الجديد بمثابة منصة بحثية لفئة الصحة واللياقة البدنية في هواوي.

على مساحة تصل إلى 1000 مترًا مربعًا، يحتوي المختبر على معدّات رياضية عالمية المستوى تغطي أكثر من 20 نوعا من الرياضات المختلفة. كل منطقة تعرض خوارزميات الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي المتعلقة بالأداء الرياضي بشكل مباشر خلال تطبيقها. في ذات الوقت، ستكون هذه بمثابة منصات بحثية مفتوحة تساهم في البحث التكنولوجي والكشف والتحقق ومعايير البحث والتطوير وحاضنة للصناعة.

تطوير المجال العالمي للعلوم الرياضية والبحوث الصحية

اعترافًا بالحاجة المتزايدة في سوق الصحة واللياقة البدنية، تعهدت هواوي بتعميق أبحاثها في خوارزميات مراقبة الصحة من خلال أجهزتها القابلة للارتداء. أدى ذلك إلى إنشاء ثلاثة مختبرات صحية في جميع أنحاء العالم منذ عام 2016: بحيرات شيان وسونغشان في الصين، والآن واحد في هلسنكي، فنلندا.

هذا العام، أجرت هواوي بالتعاون مع IPSOS مسحًا صحيًا لأكثر من 8000 مشارك في 8 دول أوروبية. كشف هذا الاستطلاع أن 92٪ من المشاركين برغبون بتحسين جانب واحد على الأقل من جوانب حياتهم المرتبط بالصحة وأن 50٪ فقط منهم راضون عن مستويات لياقتهم البدنية. تواصل هواوي الاستثمار في البحث والتطوير الرياضي والصحي لتلبية طلب المستهلكين المتزايد هذا. ويعمل مختبر HUAWEI Health في فنلندا بفريق بحث علمي متعدد التخصصات يتألف من 6 من حملة شهاداة الدكتوراة و20 خبيرًا من 5 مجالات رئيسية - علم وظائف الأعضاء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واختبار البرمجيات وهندسة البرمجيات - عبر 7 دول في الاتحاد الأوروبي. هذا يضمن أن كل مجال من مجالات البحث يفي بالمعايير المتقدمة في العالم.

مرافق اختبارات المحاكاة الرياضية ذات المستوى العالمي

قام المختبر ببناء بيئات وسيناريوهات رياضية حقيقية في 5 مناطق اختبار رئيسية تغطي أكثر من 20 رياضة وتتبع أكثر من 200 مؤشر فسيولوجي وميكانيكي حيوي. ستتم مراقبة المشاركين أثناء استخدام أحدث الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، مثل HUAWEI WATCH GT 4. مناطق الاختبار الخمس الرئيسية هي حوض سباحة مضاد للتيار، وجهاز محاكاة للتزلج، وجهاز جري متعدد الوظائف، وجهاز جري آلي، ومنطقة رياضية مفتوحة مع تمارين مختلفة للقلب والأوعية الدموية.

حتى أن هواوي قامت بإنشاء مسبح مضاد للتيار بناءً على معايير احترافية لتقييم أداء السباحة بدقة. تم تجهيز المسبح بنفاثات مائية ديناميكية يمكنها إنتاج معدل تدفق تيار يمكن التحكم فيه يصل إلى 350 متر مكعب/ساعة ويسمح بتعديل درجة حرارة المياه وجودتها.

يتضمن المختبر جهاز محاكاة تزلج بسرعة قابلة للتعديل ومنحدر وطرق وأعمدة تفاعلية. يحتوي جهاز المحاكاة أيضًا على حساسات تكتشف سرعة المستخدم وموقعه وزوايا نحته وقوته وبيانات أدائه.

يمكن لجهاز المشي متعدد الوظائف اختبار الجري وركوب الدراجات وسباق الكراسي المتحركة والمزيد، بسرعات قابلة للتعديل تصل إلى 50 كم/ساعة. يمكن لجهاز المشي حتى استيراد بيانات GPX من أجهزة GPS لمحاكاة التضاريس والطرق في العالم الحقيقي، مما يمنح المشاركين سيناريوهات واقعية من شأنها اختبار مهاراتهم بشكل أكثر دقة.

إشراك HUAWEI WATCH GT 4: تقنية هواوي المتقدمة لمراقبة الصحة في الأجهزة القابلة للارتداء

سيجري المختبر اختباراته باستخدام أحدث ساعة HUAWEI WATCH GT 4 من هواوي. مع الساعة الذكية، سيتم استخدام تقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية الرائدة من هواوي لقياس البيانات الفسيولوجية للمستخدم بدقة. على سبيل المثال، يمكن لنموذج التدريب العلمي TruSportsTM الخاص بالساعة الذكية تحديد قدرة المستخدمين على التشغيل وتسجيل بيانات التدريب وتحليلها، وتقديم اقتراحات وخطط تدريبية مخصصة، ومساعدة المستخدمين على الحفاظ على نمط حياة صحي.

سيتم أيضًا استخدام HUAWEI WATCH GT 4 لتقييم قدرة القلب والرئة البشرية (الحد الأقصى لقيمة O2)، والذي يسمح للباحثين بتقييم الأداء الرياضي بشكل علمي أكثر، وحتى تسجيل القدرة الرياضية البشرية بشكل أكثر دقة لتحسين سلامة التمارين الرياضية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق Stay Fit الجديد و Activity Rings أن يمنحا المستخدمين تقييمًا لحركتهم العامة وأدائهم خلال جلسات التمرين، مما يمنحهم فهمًا كاملاً لبذلهم للطاقة وصحة القلب. مدعومة بأحدث تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.5+، توفر الساعة دقة أعلى بنسبة 24٪ في تحديد استهلاك السعرات الحرارية ومتطلبات الاستهلاك مقارنة بالخوارزميات السائدة الأخرى.

التعاون مع المؤسسات الصحية والمجموعات البحثية الأوروبية، بما في ذلك دراسة صحة القلب والأوعية الدموية في الاتحاد الأوروبي

لتحسين حياة المستهلكين بشكل فعّال من خلال تقنيات الرياضة والصحة المبتكرة، تعاونت هواوي بنشاط مع المؤسسات الفنلندية المحلية والخبراء الأوروبيين الإقليميين.

أحد المشاريع التي تشارك فيها هواوي هو iCARE4CVD، وهو جزء من برنامج IHI (مبادرة الصحة المبتكرة). يجمع هذا البرنامج بين الصناعات الطبية والتكنولوجية والاتحاد الأوروبي وهو أحد أكثر المبادرات البحثية طموحًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأمراض القلب والأوعية الدموية. تعد هواوي حاليًا الشركة المصنعة الوحيدة للأجهزة القابلة للارتداء التي تشارك في iCARE4CVD، وستشارك في قيادة حزمة العمل التي ستطور طرقًا لتحسين تحفيز المريض.

شاركت هواوي أيضًا في تأسيس اتحاد Interlive مع 6 جامعات أوروبية كبرى. مع أحد أكثر معايير الاختبار علمية وصرامة للأجهزة القابلة للارتداء، يسعى الكونسورتيوم جاهدًا لتطوير توصيات أفضل الممارسات للأجهزة القابلة للارتداء للمستهلكين لقياس المعايير المباشرة والمشتقة. عززت الشراكة موثوقية الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، مما يضمن صلاحيتها العلمية بناءً على أربعة معايير: معدل ضربات القلب، وعدد الخطوات، والإنفاق على السعرات الحرارية، و VO2 Max.

لدى هواوي أيضًا خطط للعمل مع الجامعات الأوروبية والمراكز الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل. سيؤدي فهم تحديات اللياقة البدنية لهؤلاء المستخدمين إلى حلول أفضل لإدارة الرياضة واللياقة البدنية لهم. باختصار، يمكن للمستخدمين التطلع إلى تقنية أكثر ديناميكية للصحة الرياضية ومراقبة الأداء في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في المستقبل من هواوي.

حماية سرية البيانات لجميع المشاركين في البحوث

وضعت هواوي مبادئ صارمة للخصوصية والأمان للأجهزة القابلة للارتداء. بينما تحافظ الشركة على تعاون مفتوح مع شركاء في النظام البيئي للرعاية الصحية والرياضة، فإنها تضمن أن هذه الشراكات تتوافق تمامًا مع قوانين خصوصية البيانات. هذا يعني أن كل خطوة في عملية البحث - بما في ذلك جمع البيانات والترخيص والنقل والتخزين - تلتزم تمامًا بمبادئ الخصوصية والأمان.