شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تكشف عن منتجاتها الجديدة القابلة للارتداء وأحدث التقنيات للحفاظ على الصحة والرياضة في حدثها بدبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت العلامة التجارية هواوي اليوم حدث الإطلاق المميّز: "استراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد - Wearable Strategy and New Product Launch" في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة "رائدة في الموضة"، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوًى جديد. تعكس استراتيجية هواوي رؤيتها لتقوم بتحويل صناعة الأجهزة القابلة للارتداء وتزويد المستخدمين بالجهاز الذي سيرافق أيديهم لتحسين نمط حياتهم بما يتماشى مع الحياة الحديثة.

كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها HUAWEI WATCH GT 4؛ الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design ، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 TWS عالية الدقّة، ونظارات HUAWEI Eyewear 2، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11-inch PaperMatte Edition و MatePad 11.5-inch PaperMatte Edition اللذان يقدمّان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة 97٪.

ويقول بابلو نينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع HUAWEI WATCH GT 4 والمنتجات الأخرى التي أطلقناها اليوم، فنحن نقوم بتغيير تجربة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لمستخدمين هواوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تجمع أجهزتنا الجديدة القابلة للارتداء بين أحدث التقنيات التكنولوجية والتصميم الحديث والمواكب للموضة مع الميزات الصحية التي تركز على المستخدم والتي تُحدث ثورة في الصناعة. وهذا سيمكّن المستخدمين من تخصيص رحلتهم الصحية والرياضية، دون المساس بأسلوبهم الخاص بالموضة." وأضاف: "إن هذا هو نتيجة استثمار هواوي وابتكارها على مدى عقد من الزمن في فئة الأجهزة القابلة للارتداء."

هواوي تُطوّر من التصميم ومزايا الصحة والرياضة في إصداراتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء

تعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتّبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلًا جديدًا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تمّ تطويرها حديثًا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولاً.

بالاعتماد على عقد من الخبرة في التكنولوجيا القابلة للارتداء، تضع هواوي معايير صناعية جديدة. وتعمل على توسيع وجودها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة الراقية وإقامة شراكات عالمية مع النظام البيئي لتقديم تجارب رياضيّة وأنماط حياة صحيّة مخصصة للمستهلكين. منذ دخولها قطاع الأجهزة القابلة للارتداء قبل 10 سنوات، كانت هواوي رائدة في مجال الرياضة والمراقبة الصحية، وحل تحديات الصناعة في عمر البطارية، ودقة القياس، وتقديم الحلول العمليّة للمستخدم. من خلال اتجاهها الاستراتيجي الجديد للأجهزة القابلة للارتداء، تجعل هواوي الرياضة واللياقة البدنية أكثر سهولةً ومتعة للجميع.

إطلاق الجيل التالي من الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية لأول مرة

تصنع هواوي علامة فارقة جديدة مع إطلاقها للساعات الذكية الرائدة الأنيقة HUAWEI WATCH GT 4 و HUAWEI WATCH Ultimate Design وسماعات الأذن HUAWEI FreeBuds Pro 3 من نوع TWS ومجموعة أخرى من الأجهزة الذكية.

HUAWEI WATCH GT 4

يقدم أحدث جيل من سلسلة WATCH GT الرائدة ميزات تصميم من الدرجة الأولى مع وظائف صحية ولياقة قوية. تأتي الساعة الذكية الرائدة الجديدة بمقاسين: 46 ملم و 41 ملم، وهي تتقدم بخطوة نحو تصميم رائد في الموضة بالمقارنة مع تصميمات المجموعات السابقة لساعة GT، وتقدم عناصر تصميم مبتكرة مع الاحتفاظ بالبصمة الجمالية لأسلافها. تتميز النسخة 46 ملم بهيكل ساعة فريد بشكل مثمّن، تكريمًا للساعات الكلاسيكية الفاخرة ولكن مع لمسة عصرية. تتميز النسخة 41 ملم بتصميم يشبه القلادة يغمره الرقيّ والابتكار. تقدم الساعة أيضًا مجموعة متنوعة من الألوان والأحزمة للاختيار من بينها ليتمكّن المستخدم من تنسيقها مع أسلوبه في الموضة.

تتميّز HUAWEI WATCH GT 4 بعمر بطارية استثنائي يصل إلى 14 يومًا في الإصدار 46 ملم وحتى 7 أيام في الإصدار 41 ملم. ويضمن عمر البطارية الممتد هذا أنه يمكنك دائمًا الاعتماد على ساعتك دون الحاجة للشحن المتكرر. كما أنها ستطلق لأول مرة الإصدار المطوّر من تطبيق Stay Fit الجديد كليًا، وكذلك ميّزة تتبّع GNSS المطوّرة، وجميعها أصبحت أفضل مع إصدار TruSeen™ 5.5+ الجديد الذي يوفر دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقياس الصحي، مما يلهمك نحو حياة صحّية أفضل وأكثر لياقة. من خلال استخدام مستشعرات LED الخاصة بالساعة الذكية، يقيس PPG التغيرات في الدم وينبه مستخدمي خاصيّة تتبّع اضطراب ضربات القلب باستخدام التحليل الموجي لاضطراب ضربات القلب. تدعم الساعة أيضًا أكثر من 100 وضع رياضي وأنواع تمرين، بما في ذلك البادل، وهي رياضة مضرب شهيرة تجمع بين عناصر التنس والاسكواش.

HUAWEI WATCH Ultimate Design

تُعدّ ساعة HUAWEI WATCH Ultimate Design أول ساعة ذكية ذهبية من هواوي على الإطلاق. تأتي الساعة الذكية الفاخرة بتصميم مستوحى من المراكب الشراعية مع إطار ذهبي، وتاج ذهبي مطعّم بستة أجزاء من الذهب عيار 18 قيراط لتشكيل تصميم حلقة على شكل دفة. تم تصميم سبائك الذهب المكونة من ستة أجزاء وفقًا للنسبة الذهبية، حيث تجمع بين هدوء الأسود وتألق الذهب لتحقيق جمالية تصميم متناغمة ومتوازنة. وهي تتبنى عملية النقش المقطوعة بالماس، حيث يتم نحت تصميم شكل شبه منحرف ثلاثي الأبعاد على سطح الذهب. وتأتي الساعة مع حزام سلسلة ثلاثي المقصورات باللونين الذهبي والأسود.

HUAWEI FreeBuds Pro 3

تُعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 3 جيلًا جديدًا من سماعات الأذن من نوع TWS الرائدة التي توازن بين جماليات التصميم وتقنية الصوت الرائدة في فئتها. توفر سماعات الأذن الجديدة تقنية Pure Voice 2.0 وتقنية ANC 3.0الذكيّة والموازنة التكيّفية الثلاثية، بالإضافة إلى تجربة اتصال ذكية للاستماع السلس، وتقديم تجربة سماعات أذن شاملة للمستهلك المواكب للحداثة ودائم الاتصال. تدعم HUAWEI FreeBuds Pro 3 الترميز L2HC 2.0 و LDAC™، وهي معتمدة من قبل كل من HWA و Hi-Res Audio Wireless.

MatePad 11.5” PaperMatte Edition

HUAWEI MatePad 11” PaperMatte Editionو

شهد الحدث أيضًا إطلاق إصدار HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة الجديد، مما يوفر للمستهلكين شاشة HUAWEI PaperMatte التي تقلل من الانعكاس والوهج. ومن أجل إنتاج هذه الشاشة تم اعتماد تقنية الحفر المضاد للوهج على مستوى النانو والتي تقضي على 97٪ من تداخل الضوء، مما يجلب تجربة بصرية مشابهة لملمس الورق. بحيث يمكنك قراءة أو مشاهدة مقاطع الفيديو بإجهاد أقل للعين. يتيح لك وضع Colour eBook قراءة الكتب المصورة المفضلة لديك على شاشة الجهاز اللوحي مثل الكتب الورقية.

يتميز كل من HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11 بوصة و HUAWEI MatePad PaperMatte Edition بحجم 11.5 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يتيح مشاهدة أكثر سلاسة، وتحكم أكثر استجابة في اللمس، وإدخال سريع الاستجابة للكتابة اليدوية.

HUAWEI Eyewear 2

تأتي HUAWEI Eyewear 2 بتصميمات أنيقة وملاءمة مريحة تتيح لك ارتدائها طوال اليوم وتحتوي على تقنية صوت رائدة في فئتها. كما أن عمر البطارية طويل الأمد يمكن أن يدعم ما يصل إلى 11 ساعة من وقت الاستماع أو 9 ساعات من المكالمات. علاوة على ذلك، تتميز HUAWEI Eyewear 2 بتصميم صوتي مفتوح يوفر صوتًا عالي الجودة يمنع تسرب الصوت ويعزز خصوصية الاستماع. بفضل المستشعرات المدمجة، تدعم النظارات الذكية مجموعة من عناصر التحكم الذكية في اللمس.