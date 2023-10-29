تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S24 القادمة بتقنية Ultra HDR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن المميزات المتوقعة في الجيل القادم من هواتف سامسونج، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط سامسونج لدعم سلسلة Galaxy S24 بتقنية Ultra HDR.

قدمت شركة جوجل الإصدار الجديد من نظام تشغيل Android 14 بميزة Ultra HDR والتي تتيح للمستخدمين إلتقاط وعرض الصور بتقنية HDR لأجهزة الأندوريد بتنسيق HDR كبديل لتنسيق SDR.

وتعد ميزة دعم تنسيق HDR من بين المميزات المقدمة في العديد من الإصدارات الأخيرة التي أطلقت في السوق الصيني، إلا أن سامسونج لم تنفذ الميزة في تحديث واجهة One UI 6.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تستعد لتمكين ميزة Ultra HDR في سلسلة هواتف Galaxy S24 المقرر إطلاقها العام المقبل.

وتأتي التفاصيل الجديدة عبر “Ice Universe” لتؤكد على أن سلسلة Galaxy S24 تنطلق في شهر يناير من عام 2024 بميزة دعم عرض صور HDR في ألبوم الصور، والتي تتيح للجيل القادم من الهواتف الإستفادة من أقصى سطوع للهواتف الذي يصل إلى 2500 nit وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن.

المصدر

اعلان





