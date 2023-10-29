تكنولوجيا: رصد نظام Xiaomi HyperOS في اثنان من هواتف Poco

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي مؤخراً عن نظام تشغيل HyperOS الذي قدم في سلسلة هواتف Xiaomi 14، واليوم تكشف التسريبات عن دفع نظام التشغيل في اثنان من هواتف Poco.

تبدأ شركة شاومي بالتوسع بنظام HyperOS الجديد في إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، ولقد رصد نظام التشغيل عبر “Xiaomiui” في هواتف Poco F5 وPoco F5 Pro بالفعل.

ولقد ظهر تحديث HyperOS في هاتف Poco F5 بالإصدار رقم OS1.0.0.1.UMRMIXM، بينما يدعم هاتف Poco F5 Pro تحديث رقم OS1.0.0.3.UMNMIXM في السوق الصيني ورقم OS1.0.0.3.UMNEUXM في الأسواق العالمية.

من جانب أخر قدمت شاومي نظام تشغيل HyperOS بحجم أخف وآداء أسرع من MIUI، كما تؤكد شاومي على أن نظام التشغيل الجديد يأتي بتصميم يدعم التخصيص بشكل أكبر، مع واجهة أكثر وضوحاً للمستخدم.

أيضاً من المقرر أن يدعم نظام HyperOS تكامل أكثر كفاءة بين أجهزة شاومي، ولقد إستعرضت شاومي قائمة بالهواتف المقرر تحديثها بنظام التشغيل الجديد خلال الفترة القادمة، على أن يشمل التحديث هواتف Xiaomi وRedmi كما يتوفر في السوق الصيني في البداية، ومن ثم تقدم HyperOS للمجموعة الأولى من الهواتف الذكية في الربع الأول من 2024.

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