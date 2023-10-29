تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لسلسلة Galaxy S24 إستعداداً للإعلان الرسمي في يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لبدء الإنتاج الضخم لسلسلة هواتف Galaxy S24 إستعداداً للإعلان الرسمي في شهر يناير من العام المقبل.

شغلت سلسلة Galaxy S24 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، حيث تقدم العملاق الكوري العام المقبل هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra.

وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Ice Universe” وعدد من المصادر الأخرى أشير إلى أن سامسونج قد بدأت في عملية الإنتاج الضخم للإصدارات الجديدة.

من جانب أخر لم تؤكد سامسونج حتى الآن على موعد رسمي لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S24، إلا أن الكثير من التسريبات السابقة أكدت على أن الجيل القادم من سلسلة Galaxy S24 يكشف عنه رسمياً في شهر يناير.

وتدعم سامسونج الإصدارات القادمة من سلسلة Galaxy S24 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويتميز الإصدار الرئيسي بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.17 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف بطارية تتراوح بين قدرة 3900 mAh إلى 4000 mAh.

ولقد أوضحت بعض التقارير أن سامسونج تدعم هواتف Galaxy S24 Plus ، وGalaxy S24 برقاقة معالج Exynos 2400 في بعض النماذج ورقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في نماذج أخرى، بينما يأتي هاتف Ultra برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 فقط.

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