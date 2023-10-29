شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يدمر عمر البطارية.. مستخدمو آيفون يشتكون من تحديث iOS 17.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية، والذي يحتوي على العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music، وبينما سارع العديد من مستخدمي iPhone إلى تثبيت التحديث، فإن التقارير الجديدة قد تؤدي إلى تأخير التنزيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يزعم العديد من المستخدمين أن التحديث يدمر عمر البطارية، مع وجود تقارير عن استنزاف الشحن في غضون ساعات.

غرد أحد المستخدمين، "بعد تحديث iOS 17.1، تستنزف بطاريتي على iPhone 13 Pro بسرعة"، بينما قال آخر: "iOS 17.1 سيء"، وكتب أحد المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التحديث: "استنزاف البطارية على iOS 17.1 على iPhone 15 مرتفع بشكل جنوني".

وكتب آخر: "بطارية هاتفي الجديد أصبحت سيئة.. 1% يقل كل 7 دقائق.. نظام iOS 17.1 سيئ، أصلح المشكلة قبل أن تفقد العملاء وتتعرض للكراهية!".

وقال أحدهم: "أسوأ تجربة على الإطلاق هذا العام، بعد التحديث إلى iOS 17.1، أصبحت بطارية iPhone الخاصة بي تستنزف بشكل جنوني".

وأوضح أدريان كينجسلي هيوز، الباحث في ZDNet: "إن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز iPhone يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، من الفهرسة إلى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".

وأضاف: "لا يؤدي هذا إلى استهلاك الطاقة فحسب، بل إن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تستنزف بسرعة أكبر في حين أنها ليست كذلك في الواقع."

إذا كنت قلقًا بشأن بطارية iPhone الخاص بك وقد مرت بضعة أيام منذ أن قمت بالتحديث إلى iOS 17.1، ينصح هيوز بالتحقق من صحة البطارية.

وأضاف: "إذا ذهبت إلى الإعدادات > البطارية > صحة البطارية وكانت الرسالة هي أن ذلك جيد لقدرة الأداء القصوى، فإما أن الأمر مجرد أشياء عادية تحدث، أو خطأ ما."

وعلى الرغم من أن مشكلات البطارية قد تؤدي إلى إحباطك، إلا أن شركة أبل تحث مستخدمي iPhone على تنزيل التحديث لأسباب أمنية.

توضح أبل، "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop"، مضيفة "يتضمن هذا الإصدار أيضًا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وإصلاحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز iPhone الخاص بك."