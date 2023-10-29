شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأطعمة ذات الانبعاثات الأكثر والتأثير البيئي الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكون للأغذية والزراعة تأثير كبير على كوكبنا، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، وسحب المياه، واستخدام الأراضي، ولتصور كيفية مساهمة المواد الغذائية المختلفة في هذا التأثير البيئي، يصنف الخبراء الأطعمة بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) وسحب المياه، باستخدام بيانات من Poore وNemecek و Our World in Data، واستنادًا إلى قياسات مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e)، يأتي لحم البقر في المقام الأول باعتباره الغذاء صاحب أكبر بصمة كربونية، حيث ينبعث منه 99 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوجرام من منتج اللحوم النهائي.

ووفقا لما ذكره موقع " visualcapitalist"، تعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقياسًا موحدًا يعبر عن تأثير الاحترار لمختلف الغازات الدفيئة، مثل الميثان وأكسيد النيتروز، من حيث كمية ثاني أكسيد الكربون التي سيكون لها نفس تأثير الاحترار.

يتطلب إنتاج لحوم البقر موارد كثيفة للغاية، ويتطلب موارد كبيرة من الأراضي والمياه والطاقة، وتنتج الأبقار أيضًا غاز الميثان أثناء عملياتها الهضمية، وهو غاز يتمتع بقدرة على الاحترار أعلى بمقدار 27 إلى 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة زمنية مدتها 100 عام، وهنا نرصد قائمة بالأطعمة وتأثيرها البيئي.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المواد الغذائية لكل كيلوجرام

لحم البقر 99.48 كجم

شوكولاتة داكنة 46.65 كجم

لحم ضأن ولحم ضأن 39.72 كجم

قهوة 28.53 كجم

جمبري (مستزرع) 26.87 كجم

جبنة 23.88 كجم

الأسماك (المستزرعة) 13.63 كجم

لحم الخنزير 12.31 كجم

الدواجن 9.87 كجم

وتأتي بعد لحم البقر في القائمة الشوكولاتة الداكنة، حيث تأتي معظم انبعاثات الشوكولاتة الداكنة من التغيرات في استخدام الأراضي، مثل إزالة الغابات، مما يغير توازن انبعاثات الغازات الدفيئة ويقلل من قدرة الأرض على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.



ومع ذلك، في المجمل، تظهر لنا البيانات أن المنتجات الحيوانية بشكل عام أكثر كثافة في الانبعاثات من الأطعمة النباتية.

استخدام المياه في إنتاج الغذاءتشير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن أكثر من ثلثي المياه العذبة المسحوبة في العالم تستخدم لإنتاج الغذاء، ومن بين أكثر 10 أطعمة استهلاكًا للمياه في العالم، 70% منها من أصل حيواني، مما يسلط الضوء على أن المنتجات الحيوانية ليست فقط أكثر كثافة في الكربون ولكنها أيضًا أكثر استهلاكًا للمياه من المنتجات النباتية.

المادة الغذائية ومقدار سحب الماء لكل كيلو جرامالجبن 5,605 لتر

المكسرات 4,134 لتر

الأسماك (المستزرعة) 3,691 لتراً

- الجمبري (المستزرع) 3,515 لتراً

لحم البقر (قطيع الألبان) 2714 لترا

أرز 2,248 لتر

الفول السوداني 1,852 لتر

لحم ضأن ولحم ضأن 1,803 لتر

لحم الخنزير 1796 لتر

لحم البقر 1,451 لتر

يشكل الفول السوداني والأرز والمكسرات (التي تشمل الفواكه ذات القشرة الصلبة مثل البندق والكستناء والجوز) الأنواع النباتية ذات التأثير الأسوء في القائمة.