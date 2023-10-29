شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوك واتساب.. 4 علامات تخبرك بأن شخصًا ما حظرك على التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتساب أحد منصات المراسلة الأكثر شعبية في العالم، حيث أصبحت منصة المراسلة المملوكة لفيسبوك على مر السنين وسيلة الاتصال الفعلية للكثير منا.

وقد تكون هناك أوقات قد لا يتمكن فيها الشخص من التواصل مع شخص معين على واتساب، ما قد يثير الشك إذا قام بحظرك على واتساب، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على واتساب، إلا أن هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك.

لم يعد بإمكانك رؤية آخر ظهور أو حالة الاتصال بالإنترنت عندما يقوم شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد ذلك من رؤية آخر ظهور له أو حالة اتصاله بالإنترنت.

وذلك لأن واتساب سيقوم بإخفاء هذه المعلومات عنك لحماية خصوصيتك.

لا ترى تحديثات لصورة الملف الشخصي الخاصة بهم إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد من رؤية التحديثات على صورة ملفه الشخصي.

علامة إرسال واحدة أي رسائل مرسلة إلى جهة اتصال قامت بحظرك ستظهر دائمًا علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولن تظهر أبدًا علامة اختيار ثانية (تم تسليم الرسالة)، فعندما ترسل رسالة إلى شخص قام بحظرك، لن ترى سوى علامة اختيار واحدة بجوار الرسالة، وهذا يعني أنه تم إرسال الرسالة، ولكن لم يتم تسليمها، وذلك لأن واتساب سيمنع تسليم الرسالة إلى جهة الاتصال المحظورة.

لم يتم الرد على أي مكالمات تحاول إجراؤها إذا حاولت الاتصال بشخص قام بحظرك، فلن تتم المكالمة، وذلك لأن واتساب سيمنع اتصال المكالمة.

إذا رأيت العديد من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أنها قامت بحظرك، ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن هذه العلامات ليست دليلاً قاطعًا، على سبيل المثال، ربما قام شخص ما ببساطة بتعطيل حالة آخر ظهور له وحالة الاتصال بالإنترنت، أو ربما يواجه مشكلات في اتصاله بالإنترنت، ومع ذلك إذا رأيت العديد من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أنها قامت بحظرك.