تكنولوجيا: هاتف OnePlus 12 يظهر في منصة AnTuTu بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في الإستعداد لإطلاق هاتف OnePlus 12، ولقد رصد الهاتف في منصة AnTuTu بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

يعد هاتف OnePlus 12 أحد الإصدارات التي تنطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ولقد إختبر الهاتف بالفعل في منصة AnTuTu 10 بمعالج كوالكوم الجديد، حيث سجل 2.11 مليون نقطة، وهي نسبة أقل من أقصى آداء سجل للمعالج 2.13 مليون نقطة.

أيضاً ظهر هاتف OnePlus 12 في التسريبات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع وفقاً للتفاصيل التي نشرت حتى الآن أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 24 جيجا بايت رام.

ومن المتوقع أيضاً أن تعقد وان بلس حدث رسمي للإعلان عن OnePlus 12 بين شهر ديسمبر من نهاية هذا العام، أو في شهر يناير من بداية العام المقبل، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الصيني في البداية.

يذكر أن هاتف OnePlus 12 يعود بتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 100W، أيضاً يتميز الهاتف بحجم شاشة 6.82 إنش، وبنسبة سطوع 2600 nit، وجودة عرض QHD+.

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