تكنولوجيا: هواوي تخطط للإعلان عن Huawei Nova 11 SE في 3 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في السوق الصيني في 3 من نوفمبر لكشف النقاب عن هاتفها المتوسط Nova 11 SE.

رصد هاتف Huawei Nova 11 SE عبر “TechGoing” على منصة Geekbench التي أوضحت بعض التفاصيل عن هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب الشهر المقبل.

ولقد ظهر الهاتف في Geekbench بنموذج رقم BON-AL00 ورقاقة معالج Snapdragon 680 المميزة بثماني من الأنوية وسرعة 2.2GHz ويضم كرت شاشة Adreno 610، أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً سجل هاتف Nova 11 SE عدد 410 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و1447 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أخر كشفت التسريبات السابقة على أن هواوي تقدم هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في إطار الهاتف.

ويتميز الهاتف بأبعاد 162.39 في 75.47 في 7.39مم، ووزن 186 جرام، كما يضم Nova 11 SE كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويتميز مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم Nova 11 SE بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتوفر Nova 11 SE بألوان الأبيض، والأخضر إلى جانب اللون الأسود.

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