شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات حدث أبل "Scary Fast" فى 30 أكتوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Apple في وقت سابق من هذا الأسبوع عن عقد حدث غير متوقع في شهر أكتوبر، حيث من المقرر عقده غدًا الإثنين 30 أكتوبر الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 00: 11 صباحًا بتوقيت مصر، وفقًا لموقع macrumors.

سيركز حدث "Scary Fast" على أجهزة Mac، وهو ما تم تأكيده من خلال أعمال Apple الفنية الخاصة بالحدث، ويوجد على موقع Apple الإلكتروني شعار Apple الذي يتحول إلى أيقونة Mac Finder.

ماك بوك برو مقاس 14 بوصة و16 بوصة

تم تحديث طرازي MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة بشرائح M2 Pro و‌M2‌ Max في يناير 2023، لذلك من المبكر التحديث، ولكن ليس من المستغرب أن تقوم Apple بتحديث جهاز Mac مرتين في عام واحد.

من المتوقع أن تقوم شركة Apple بتحديث طرازي MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max من الجيل التالي، والتي ستأتي بعد أقل من عام من طرح Apple لأول مرة لشرائح ‌M2‌ Pro و ‌M2‌ Max.

ستحتوي شريحة M3 Pro الأساسية على وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة ووحدة معالجة رسوميات ذات 18 نواة، مع توفر ترقيات لوحدة معالجة مركزية ذات 14 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 20 نواة، وستحتوي شريحة M3 Max الأساسية على وحدة معالجة رسومات 16 نواة ووحدة معالجة رسومات 32 نواة، مع خيار الترقية إلى وحدة معالجة رسومات 40 نواة.

من المفترض أن تؤدي الترقية من ‌M2‌ Pro/‌M2‌ Max إلى M3 Pro وM3 Max إلى تحسينات ملحوظة في الأداء، خاصة عندما يتعلق الأمر بوحدة معالجة الرسومات وقدرة MacBook Pro على تشغيل الألعاب المتطورة.

كانت هناك شائعة حديثة من DigiTimes تشير إلى أن طرازي MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة سيحصلان على شاشات miniLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، لذلك هناك احتمال أن نرى أيضًا تعديلات لعرض الأداء.

إذا حصلنا على ترقية M3 وشاشة miniLED جديدة، فمن الممكن أن تتمتع طرازات MacBook Pro بتحسينات كبيرة في عمر البطارية، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة والشاشة الجديدة المحتملة، فإننا لا نتوقع أي تغييرات أخرى في التصميم لنماذج MacBook Pro.

‌جهازiMac‌

لم تقم Apple بتحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة منذ عام 2021، ولا تزال تستخدم شريحةM1، و من المتوقع أن يحصل جهاز ‌iMac‌ على تحديث في حدث Apple، وسيستخدم الإصدار الجديد شريحة M3، وهي نفس الشريحة التي ستكون موجودة في جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة.

سيؤدي القفز من ‌M1‌ إلى M3 إلى تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU)، ولكن على الأخص أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، تدعم شريحة M3 المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي، لذلك يمكننا رؤية المزيد من الحد الأقصى للذاكرة المتاحة مع التحديث، بالإضافة إلى SSD بسعة أعلى.

لن تكون هناك تغييرات ملحوظة في التصميم على شاشة ‌iMac‌، لكن مارك جورمان من بلومبرج يعتقد أن شركة Apple ستقوم بتعديل الحامل، وسيتم نقل بعض المكونات الداخلية في ‌iMac‌ وإعادة تصميمها، مع استخدام عملية تصنيع جديدة لتوصيل الحامل.

ملحقات USB-C

من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإلغاء منفذ Lightning في العديد من ملحقات Mac، بما في ذلك Magic Mouse وMagic Trackpad وMagic Keyboard وبدلاً من Lightning، ستعتمد هذه الأجهزة منفذ USB-C كجزء من انتقال Apple إلى USB-C عبر مجموعة منتجاتها بأكملها.

احتمالات أخرى

وبصرف النظر عن ‌iMac‌ وطرازات MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة المحدثة، لا توجد شائعات أخرى تشير إلى أنه يتم تحديث الأجهزة الأخرى.

أشارت المعلومات الأولية إلى أن جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة يمكن أن يشهد تحديثًا باستخدام شريحة M3، لكن مارك جورمان من بلومبرج أكد منذ ذلك الحين أنه سيتم تحديث جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة في وقت لاحق.