شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خريطة المريخ توضح موقع الجليد تحت سطح الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد التحديات التي تواجه إرسال المستكشفين البشريين إلى المريخ هو أنه، نظرًا للوجستيات الرحلة، سيتعين عليهم البقاء على سطح الكوكب لفترة أطول بكثير من المهام التي تستغرق بضعة أيام والتي تم إرسالها إلى القمر في الماضي، وهذا يعني أن المستكشفين المستقبليين سيحتاجون إلى الوصول إلى موارد مثل الغذاء والماء والأكسجين - وبدلاً من الاضطرار إلى حمل إمدادات تكفي لأشهر عبر الفضاء، من الأكثر كفاءة بكثير إيجاد طرق لإنتاج هذه الموارد على المريخ نفسه.



المريخ

هذه هي الفكرة وراء البحث عن رواسب الماء المتجمد على المريخ، فهناك الكثير من الجليد على السطح حول قطبي الكوكب، لكن معظم مفاهيم المهمة تركز بشكل أكبر على المنطقة الاستوائية للكوكب.

كذلك هناك جليدًا موجودًا في هذه المناطق أيضًا، ولكن الخبر السيئ هو أنه يقع بشكل أساسي تحت السطح وبالتالي يصعب تحديد موقعه.

وأصدر مشروع ناسا يسمى Subsurface Water Ice Mapping أو SWIM مجموعة جديدة من خرائط المريخ، توضح مواقع الجليد تحت السطح.

وقال سيدني دو، مدير مشروع SWIM في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في بيان: "إذا أرسلت البشر إلى المريخ، فأنت تريد تقريبهم من خط الاستواء قدر الإمكان". "كلما قلّت الطاقة التي يتعين عليك إنفاقها على إبقاء رواد الفضاء ومعداتهم الداعمة دافئة، زاد ما لديك من أشياء أخرى سيحتاجون إليها."

استخدمت الإصدارات السابقة من الخرائط مجموعة من البيانات من مهمات مختلفة، حيث جمعت بيانات مثل قراءات الرادار ومؤشرات الهيدروجين. وقد سمح ذلك للباحثين بتحديد المناطق الأكثر احتمالية لوجود الجليد تحت السطح. تستخدم أحدث الخرائط كاميرات عالية الدقة في مهمة Mars Reconnaissance Orbiter التي تدور حول المريخ للنظر إلى المناطق التي ضربت فيها النيازك الكوكب وأحدثت حفرًا كشفت عن الجليد الموجود تحته، مما يثبت وجوده.

وقال جاريث مورجان، الرئيس المشارك لـ SWIM في معهد علوم الكواكب: "توفر هذه التأثيرات التي تكشف الجليد شكلاً قيماً من الحقيقة الأرضية من حيث أنها تظهر لنا المواقع التي يكون فيها وجود الجليد الأرضي واضحاً"، "يمكننا بعد ذلك استخدام هذه المواقع لاختبار مدى سلامة طرق رسم الخرائط لدينا."

فضلا عن كونه حيويا للبعثات المأهولة في المستقبل، فإن وجود الجليد له صلة بالبحث عن الحياة القديمة المحتملة على هذا الكوكب أيضا. "في البيئة القاسية لسطح المريخ، يمكن أن يكون الجليد بمثابة درع من الإشعاع. تعد البصمات الحيوية للحياة الماضية أكثر عرضة للضرر الإشعاعي المؤين من نواحٍ عديدة من الكائنات الحية الفعلية.

قال مورجان: "لذلك يمكن للجليد أن يحافظ على بصمات الحياة القديمة". "أيضًا، إذا تمكنت من إذابة الجليد، فستحصل بالطبع على الماء، الذي يُعتقد أنه ضروري للحياة، لذلك، في الصورة الكبيرة جدًا، ستكون خرائطنا ذات أهمية لدراسات علم الأحياء الخارجية.