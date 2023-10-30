شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أرباح ونمو فيس بوك خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر



فيما يلي تفاصيل لأرباح Meta الأخيرة: أرباح ميتا الربع الثالث 2023 القاهرة - سامية سيد - اعتادت Meta Platforms، الشركة الأم في وادي السيليكون والتي تضم مواقع التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram وThreads، وتطبيق المراسلة WhatsApp، والمزيد، إصدار أرباحها ربع السنوية، حيث يلعب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة مارك زوكربيرج دورًا رائدًا في هذه الدعوات للكشف عن حالة Meta الاقتصادية لمساهميها، وذلك بحسب موقع "بيزنيس انسايدر".فيما يلي تفاصيل لأرباح Meta الأخيرة: أرباح ميتا الربع الثالث 2023 للربع الثالث على التوالي، تجاوزت أرباح ميتا تقديرات المحللين للإيرادات والأرباح، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالانتعاش المستمر في أعمال الإعلانات في Meta بعد التباطؤ الحاد طوال عام 2022، كما حققت توجيهات Meta بشأن نفقاتها لعامي 2023 و 2024 نجاحًا كبيرًا بالنسبة للمستثمرين، حيث أشارت إلى أنها تستطيع موازنة تكلفة "عام الكفاءة" الخاص بها. قطع الجهود بينما تواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي.

وقالت المديرة المالية لشركة ميتا "سوزان لي"، إن الشركة شهدت إنفاقًا إعلانيًا "أقل" حتى الآن في الربع الرابع، بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، وحذرت لي من أن عام 2024 سيكون متقلبًا من حيث الاقتصاد الأوسع، والشركة معرضة لذلك باعتبارها عملاقًا إعلانيًا.

وفي العام المقبل، ستقوم الشركة بتعيين معظم الموظفين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الدخل، والميتافيرس، ومختبرات الواقع، واحتياجات الامتثال التنظيمي، وتقول "لي" إن معظم عمليات التوظيف المدرجة في ميزانية عام 2023 ستتم في عام 2024.

التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي قال زوكربيرج إن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد أكبر مجالات الاستثمار في الشركة، وتتسابق Meta للتنافس في سباق التسلح للذكاء الاصطناعي مع Google وMicrosoft، وقامت الشركة بسلسلة من التخفيضات، بما في ذلك تسريح العمال وتقليص المساحات المكتبية والامتيازات، منذ أعلن زوكربيرج "عام الكفاءة" في وقت سابق من هذا العام.

وفي تقرير أرباح الربع الثالث الإيجابي بشكل عام، أشارت شركة Meta إلى أنها تخوض حاليًا معركة مع لجنة التجارة الفيدرالية، وتقول ميتا إن لجنة التجارة الفيدرالية "تسعى إلى تعديل أمر الموافقة الحالي لدينا بشكل كبير وفرض قيود إضافية على قدرتنا على العمل".

ودخلت الشركة في مرسوم موافقة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في عام 2020 ووافقت على دفع غرامة مدنية بقيمة 5 مليارات دولار تتعلق بالتهم التي تم توجيهها لأول مرة في عام 2012 بشأن خصوصية المستخدم وبياناته.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها تريد من شركة Meta توسيع نطاق حماية الخصوصية للمستخدمين القاصرين لمنتجات الواقع الافتراضي الخاصة بها مع الحد من استخدام الشركة لتقنية التعرف على الوجه.

أرباح ميتا الربع الثاني 2023 تفوقت أرباح Meta على تقديرات الخبراء في الربع الثاني من العام، مدفوعة إلى حد كبير بارتداد إيرادات الإعلانات وإجراءات خفض التكاليف خلال ما أطلق عليه زوكربيرج "عام الكفاءة"، وفي السابق، انخفضت عائدات الإعلانات بعد أن أدت تحديثات الخصوصية لنظام Apple iOS إلى زيادة صعوبة تتبع المستخدمين لأغراض إعلانية، لكن إيرادات إعلانات Meta آخذة في الارتفاع مرة أخرى.

كانت عمليات التسريح الجماعي للعمال في ميتا واحدة من أقوى الأدوات التي استخدمتها المنظمة لخفض التكاليف، فقد فقد حوالي 24% من الموظفين وظائفهم منذ عام 2022، لكن تمت إعادة توظيف بعض هؤلاء العمال منذ ذلك الحين.

نمو مستخدمي فيس بوك وفي مكالمة الأرباح، أشار زوكربيرج أيضًا إلى الإطلاق الأخير لمنصة Threads على غرار Twitter، والتي كسبت 100 مليون مستخدم في الأيام الخمسة الأولى من تشغيلها، شهدت المواضيع تراجعًا لاحقًا في المستخدم.

وعبر جميع المنصات، أبلغت Meta عن 3.88 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من يونيو 2023 – بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي، كما شهد فيسبوك أيضًا زيادة بنسبة 7% في الوقت الذي يقضيه مستخدموه على المنصة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في ملف الأخبار.

كما ارتفعت إيرادات Meta إلى 32 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 11٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

ما هي أرباح Meta في الربع الأول من عام 2023؟ ذكرت مكالمة الأرباح السابقة لشركة Meta، في أبريل 2023، أخبارًا جيدة مماثلة، حيث تغلب عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على توقعات المحللين لينمو الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي، وأرجع زوكربيرج الفضل إلى جهود الذكاء الاصطناعي التي تبذلها شركة Meta في منافستها TikTok، Reels، في جزء من النمو، وقال إن المستخدمين أمضوا وقتاً أطول بنحو 24% على Instagram، منصة Reels الرئيسية، منذ إطلاق منتج الذكاء الاصطناعي.

كما التزم أيضًا بمواصلة الحد من إنفاق الشركة من خلال إبطاء التوظيف وتحديد الأولويات بشكل صارم، من بين جهود أخرى.





تاريخ أرباح ميتا تاريخ أرباح ميتا كان أوائل عام 2023 فترة رائعة لشركة Meta بعد ستة أرباع متتالية من الخسائر، ففي فبراير من عام 2023، تفوقت الشركة بشكل كبير على مجموعة FAANG، التي تضم Meta وAmazon وApple وNetflix والشركة الأم لجوجل Alphabet - سجل سهم Meta مكاسب بنسبة 23% خلال فترة أسبوع واحد، مقارنة بـ 6.3% لـ FAANG. كان الأداء المتفوق هو الأفضل على الإطلاق.

وفي مكالمة أرباح الربع الرابع في فبراير 2023، أعلنت Meta أيضًا عن عمليات إعادة شراء للأسهم بقيمة 40 مليار دولار.