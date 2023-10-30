شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. كيف تشاهد مؤتمر أبل "Scary Fast" عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستعقد أبل مؤتمرها Scary Fast غدا الثلاثاء، حيث يمكنك مشاهدة البث على YouTube وعلى موقع أبل الرسمي وعلى أجهزة Apple TV، وذلك في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

ويقال إن تركيز الحدث سيكون على تشكيلة أجهزة Mac، ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple عن تحديثات للعديد من طرازات Mac. تشير دعوة الشركة أيضًا إلى أن تركيز الحدث ينصب على أجهزة Mac، حيث تعرض الدعوة شعارًا يتحول من شعار Apple إلى أيقونة Mac Finder.

يقترح جورمان أنه قد يكون هناك تكرارات جديدة لجهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع شرائح M3 Pro وM3 Max الجديدة، بعد ذلك، قد يكون هناك تحديث لجهاز iMac مقاس 24 بوصة بشريحة M3، وبصرف النظر عن الرقائق الجديدة، فمن غير المتوقع إجراء تغييرات تجميلية على هذه المنتجات الثلاثة، لذلك، ستأتي هذه بنفس التصميم والألوان مثل موديلات الجيل الأخير.

ويقال إن مجموعة شرائح M3 مبنية على عملية TSMC 3 نانومتر، والتي من المفترض أن تحقق مكاسب كبيرة في الأداء وتعزيز أداء الألعاب، والذي، وفقًا للتقارير، سيكون جدول أعمال Apple الأساسي في المساء.

كيفية مشاهدة مؤتمر أبل يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمى على قناة آبل على يوتيوب عبر أى جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا

- أو يمكن مشاهدته على أي جهاز عبر موقع الشركة على الويب.