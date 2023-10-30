تكنولوجيا: جوجل ستنبه المستخدمين عند ظهور بياناتهم الشخصية على الإنترنت وستقوم بإزالتها من بحث جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ CNBC، تمتلك جوجل ميزة جديدة مخفية ستقوم بتنبيهك عندما تكتشف بياناتك الشخصية عبر الإنترنت، وستساعدك على إزالة هذه المعلومات من بحث جوجل.

انتقل إلى myactivity.google.com/results-about-you من من متصفح الويب الخاص بك. ثم اضغط على “النتائج للمراجعة” و“البدء” واضغط نقرتين على “التالي“. بعد ذلك، اكتب بياناتك الشخصية بما في ذلك اسمك وعنوانك ورقم هاتفك والبريد الإلكتروني.

سيُطلب منك تأكيد أن هذه هي كافة المعلومات التي تريد أن تبحث عنها جوجل، وبمجرد القيام بذلك، ستطلب منك جوجل أن تقرر كيف تريد أن يتم تنبيهك إذا تم العثور على بياناتك الشخصية على إنترنت.

يمكنك اختيار أن يتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني، أو عبر إشعار الدفع، أو كليهما. تنتهي عملية الإعداد عندما ترسل لك جوجل رسالة منبثقة تقول: “يتم القاء نظرة“.

في هذه المرحلة، كل ما عليك فعله هو الجلوس، وعندما تتلقى إشعارًا من جوجل يفيد بأنها عثرت على بياناتك الشخصية عبر الإنترنت، يمكنك اختيار قيام جوجل بإزالتها من محرك البحث الخاص بها أو تركها.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن جوجل تسيطر على 83% من سوق البحث وفقًا لـ Statista مما يعني أنه بغض النظر عما إذا كنت قد تركت معلوماتك الشخصية على بحث جوجل أو قمت بمسحها، فإن قرارك سيؤثر على عدد كبير من الأشخاص الذين قد يبحثون عنك.

وإذا قررت تغيير رأيك، أو أدركت أنك ارتكبت خطأً عند كتابة معلوماتك، فما عليك سوى الرجوع إلى صفحة “النتائج عنك” والبدء من البداية.

ضع في اعتبارك ان جوجل لا يمكنها إزالة بياناتك الشخصية من الإنترنت، ولكن يمكنها إزالتها من بحث جوجل مما يجعل العثور عليها أكثر صعوبة.

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