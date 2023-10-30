شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل iMessage على موبايل أندرويد.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن جعل تطبيق المراسلة iMessage الخاص بأجهزة أبل، يعمل على أجهزة Android، وفيما يلي بعض أفضل الطرق لتشغيل iMessage على جهاز Android، حيث تقدم AirMessage طريقة بسيطة لتشغيل iMessage على أجهزة خارج نطاق أبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحتاج إلى جهاز Mac وهاتف وAirMessage مثبت على كليهما، وستحتاج أيضًا إلى التأكد من بقاء جهاز Mac قيد التشغيل.

- أولاً، على جهاز Mac الخاص بك، يجب تثبيت AirMessage Server.

-ا ضغط فوق توصيل حساب: استخدم حساب Google لتسجيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام AirMessage.

- عند المطالبة، اسمح بالوصول التلقائي إلى Airmessage، ثم انتقل إلى ضمن تفضيلات النظام > الأمان والخصوصية > الخصوصية > الوصول الكامل إلى القرص وقم بإضافة AirMessage.

- تعني AirMessage أن جهاز Mac الخاص بك يعمل كخادم، لذا ستحتاج إلى تعطيل إعدادات السكون: انتقل إلى تفضيلات النظام > موفر الطاقة وتأكد من عدم وضع جهاز Mac في وضع السكون أو إيقاف التشغيل.

- بمجرد إعداد التطبيق، يمكنك بعد ذلك الوصول إلى AirMessage سواء في متصفح على جهاز كمبيوتر أو عبر تطبيق Android.

-ما عليك سوى تسجيل الدخول عبر حساب Google الذي استخدمته لإعداد AirMessage على جهاز Mac الخاص بك.