تكنولوجيا: منصة “تويتر” تقدم اشتراك Premium Plus بسعر مرتفع مع العديد من المزايا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت منصة X (تويتر سابقًا) خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها قررت إطلاق اشتراك أكثر تكلفة من الاشتراك الذي يتم من خلاله التحقق من المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي محاولة لوقف الانخفاض العميق في إيراداتها إلى أرقام منخفضة للغاية، تقدم X الآن فئة Premium Plus، والتي تكلف ما لا يقل عن 16 دولارًا شهريًا.

وقد تم تأكيد هذه المعلومات من خلال حساب X Premium، إلى جانب تفاصيل حول المزايا التي سيحصل عليها أولئك الذين هم على استعداد للدفع مقابلها.

بالنسبة للمبتدئين، سيقوم اشتراك Premium Plus بإزالة الإعلانات تمامًا من علامتي التبويب “For You” و“Following”. والأهم من ذلك، تعد X بتقديم أكبر دفعة لمشتركي Premium Plus لردودهم مقارنة بالاشتراكات المميزة الأخرى أو المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم.

وأخيرًا، تقول X أن مشتركي Premium Plus سيتمكنون من الوصول إلى مجموعتها الكاملة من أدوات منشئي المحتوى.

كل هذه المزايا متاحة الآن لمشتركي Premium Plus على الويب. وليس من الممكن الاشتراك في Premium Plus على الهاتف المحمول حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يتم إضافة ذلك قريبًا.

ومع ذلك، قد يضطر مستخدمي Android وiOS إلى الدفع مقابل اشتراك Premium Plus بسبب الرسوم التي يجب على الشركة دفعها لشركتي أبل وجوجل. هذه الرسوم غير موجودة على الويب لأن التوزيع تتم معالجته مباشرة بواسطة X.

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