تكنولوجيا: ‏Metaverse تخسر أكثر من 25 مليار دولار.. وعشاق الواقع الافتراضي ينتقدون Meta Quest 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرض مارك زوكربيرغ تطورات مثيرة للإعجاب في الصور الرمزية الواقعية ثلاثية الأبعاد خلال مقابلة فيديو في الفضاء الإلكتروني. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه التكنولوجيا قادرة على إنقاذ Metaverse.

فقد أعلنت Meta عن خسارة قدرها 3.74 مليار دولار في قسم Reality Labs في الربع الثالث من هذا العام. كان النهج الذي اتبعه مارك زوكربيرغ تجاه الخسائر المالية الكبيرة هو تقليل أعداد الموظفين في وحدات البحث المسؤولة عن برامج وأجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويتولى الخبراء في هذه المؤسسة مسؤولية تطوير أدوات للواقع الافتراضي، مثل نظارة Meta Quest وSpark AR Studio؛ وهي مجموعة أدوات برمجة تقدمها فيسبوك لمشاريع الواقع المعزز. وأيضًا البحث في الحدود في مجال الذكاءالاصطناعي والتعلم الآلي.

لا نعلم عدد المهنيين الذين تم تسريحهم مؤخرًا، لكن Meta أنهت ما يقرب من 21000 وظيفة منذ نوفمبر 2022.

ويهدف التخفيض الكبير في الوظائف إلى طمأنة المستثمرين بكفاءة تكلفة Reality Lab على الرغم من انخفاض الإيرادات.

ومع ذلك، مع تكبد وحدة الأعمال والأبحاث خسائر بلغت 21.3 مليار دولار منذ أغسطس 2022، قد تكون ثقة المستثمرين محدودة.

علاوةً على ذلك، انتقد بعض المستخدمين تجارب الواقع الافتراضي والنظارات الخاصة بالشركة لكونها غير ناضجة بالكامل وضخمة.

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