تكنولوجيا: شائعات جديدة حول شكل جهاز Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيكون هناك الكثير من الشائعات حول جهاز Nintendo Switch 2 خلال الأشهر المقبلة، وقد ظهرت الآن شائعتان جديدتان. أحدهما عبر مصدر غير جدير بالثقة، اما عن الاخرى فهي من براءة اختراع أنشأتها شركة Nintendo نفسها في الأصل.

تشير الشائعة الأولى إلى أن Switch 2 سيكون عبارة عن جهاز هجين بدون إرساء؛ سيحتفظ بنفس بنية الزر مثل Super Famicom. وسيتميز بنفس شاشة Switch (شاشة بحجم 6.2 بوصة من نوع LCD، وطراز OLED 7 بوصة) ولكن بحجم أقل.

كما تدعي هذه الشائعة أيضًا أن اسم جهاز الالعاب هو في الواقع Nintendo Super Play.

على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الجدل حول خسارة Nintendo لقاعدة الارساء أو تعديل الجزء إلى ميزة أكثر تنوعًا، إلا أن الاسم المقترح يثير بالتأكيد بعض التساؤلات.

هناك أيضًا إشارة إلى أن الجيل التالي من Switch “مرتبط بشرائح سلسلة Switch الحالية“، والتي يترجمها المسرب “كونور” على أنها “تكامل شرائح سلسلة Switch التقليدية“.

يبدو أن هذا يؤكد التواجد المتوقع لشريحة Nvidia Tegra-family لجهاز Nintendo Switch 2/Nintendo Super Play، مع كون شريحة T239 هي المشتبه به الرئيسي في هذه المهمة.

ولحسن الحظ، تعتمد الشائعة الثانية على طلب براءة اختراع قدمته شركة Nintendo نفسها وتمت مشاركته مؤخرًا بواسطة GameRant.

بالطبع، تجدر الإشارة منذ البداية إلى أن العديد من الأجهزة الحاصلة على براءة اختراع لا يتم طرحها في السوق، ولكن لا تزال هذه لمحة مثيرة للاهتمام عما ربما كانت الشركة تفكر فيه سواء بالنسبة لجهاز Switch 2 أو حتى خليفة DS المحمول.

تُظهر الرسومات الموجودة في براءة الاختراع جهازًا مزودًا بشاشة مزدوجة بمفصلات، وهو شيء تم ربطه أيضًا بجهاز Nintendo Switch 2 مؤخرًا.

ومع ذلك، يبدو أنه يمكن فصل الشاشتين عن بعضهما البعض، مما يسمح بالاستخدام المتعدد اللاعبين عبر الاتصال اللاسلكي بين الجزئين.

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