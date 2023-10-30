شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار أسعار البيتكوين عند 34,295 دولار اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر تداول البيتكوين اليوم الإثنين، 30 أكتوبر، وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت قيمة البيتكوين 34,295 دولارًا وفقًا لموقع Gadgets 360.

وقال فريق بحث CoinDCX إن هذا الأسبوع يحمل وزنًا كبيرًا لسوق العملات المشفرة بسبب الأحداث الكلية المختلفة المرتقبة في الولايات المتحدة والتي تشمل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والإعلان الشهري عن معدل البطالة، والقائمة المحدثة لفرص العمل، وإعلان معدل البطالة الشهري، كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقلبات في سوق العملات المشفرة.

حققت الايثر ربحًا صغيرًا بنسبة 0.08 % اليوم الاثنين، وبذلك تصل قيمة الايثر إلى 1780 دولارًا، وقبل إصدار الولايات المتحدة تفاصيل حول أسعار الفائدة ومعدل البطالة، يتم تداول معظم العملات المشفرة بأرباح اليوم.

وتشمل هذه العملات Binance Coin وRipple وSolana وCardano وDogecoin وChainlink وPolygon.

تشمل العملات المشفرة الأخرى التي سجلت أرباحًا Polkadot، وLitecoin، وAvalanche، وStellar، وCosmos، وUniswap، وCronos.

يبلغ تقييم سوق العملات المشفرة، الذي ارتفع بنسبة 0.03 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، الآن 1.27 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.