تكنولوجيا: سوني قد تطلق كاميرا Sony A9 III في 8 نوفمبر في حدث خاص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد سمعنا الكثير عن كاميرا Sony A9 III خلال الفترة الاخيرة، والآن أكدت سوني الشائعات الأخيرة حول إطلاق الكاميرا في شهر نوفمبر من خلال الإعلان عن حدث خاص في 8 نوفمبر و 9 نوفمبر 2023.

وفي حين أنه من الواضح أن سوني لم تؤكد أي شيء بخصوص الكاميرا، إلا أن الشائعات الأخيرة تشير إلى أنها ستقدم منافسة قوية إلى حد ما لأمثال Nikon Z 9.

كما تشير الشائعات إلى أن كاميرا A9 III ستحتوي على مستشعر CMOS مكدس بدقة 33 ميجابكسل داخل نفس عامل الشكل مثل هيكل Sony A1 الحالي. وتشير المؤشرات أيضًا إلى سرعات متتابعة تبلغ 40 إطارًا في الثانية في ملف RAW بمعدل 12 بت و30 إطارًا في الثانية في ملف RAW بمعدل 14 بت.

أما بالنسبة لتصوير الفيديو، فإن هذا المجال دفع سوني إلى دائرة الضوء بدون مرآة، فمن المتوقع أن يكون لدى A9 III مقاطع فيديو محسنة مقارنة بكاميرا A9 II التي تعمل بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية وتسجيل 1080 بكسل بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التوقعات الأخيرة بأن الإعلان التشويقي الذي شاركته شركة سوني في حدث 8 و 9 نوفمبر القادم قد يكون تلميحًا لنظام التركيز التلقائي المستند إلى LiDAR.

يمكن أن تساعد هذه التقنية الكاميرا على قفل ومتابعة التركيز بسرعة أكبر وبدقة أكبر، الأمر الذي من المحتمل أن يجعل كاميرا A9 III بمثابة نقطة انطلاق لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة لعام 2024 في باريس.

المصدر

اعلان





