شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة HUAWEI WiFi AX3 من فئة Wi-Fi 6 Plus وHUAWEI WiFi AX2 من فئة Wi-Fi 6 تمنحك التحكم الكامل خلال تطبيق HUAWEI AI Life والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنامى استهلاك وسائل الترفيه المنزلي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. كما تزايد التوجه لمشاهدة مقاطع الفيديو على نحو واسع النطاق، بحيث نقضي حالياً ما يزيد عن ثلث أوقاتنا في مشاهدة الفيديو عبر الأجهزة المختلفة، حتى أصبحت شبكة ال Wi-Fi مهمة جداً خصيصاً في المنزل، فأجهزة التوجيه (الراوتر) HUAWEI WiFi AX3من فئة Wi-Fi 6 Plus وHUAWEI WiFi AX2 من فئة Wi-Fi 6، يوفران سرعات أعلى بقدرات استيعابية أكبر تعزز قدرة الشبكة، أيضاً مرتبط بتطبيق HUAWEI AI Life بتقنية الذكاء الاصطناعي؛ يتيح لك التحكم في المواقع والشبكة بشكل عام لتجربة أكثر سلاسة للمستخدم، خصيصاً بميزةHarmonyOS Mesh+، لتوسيع نطاق شبكةWi-Fi، كما يأتي مزوداً بخدمة Huawei HomeSec™️ لحماية خصوصية بيانات المستخدم وضمان منح أذونات الاستخدام.

تجربة Wi-Fi 6 Plus

يعتبر HUAWEI WiFi AX3 جهاز التوجيه (الراوتر) الذكي من فئةPlus Wi-Fi 6، الذي يدعم معدل نقل بيانات نظري بحد أقصى يبلغ 1,500 ميجابت في الثانية في وضع النطاق المزدوج؛ أسرع من أجهزة التوجيه (الراوتر) Wi-Fi 5 التي يمكنها دعم سرعة قصوى تبلغ 1,200 ميجابت في الثانية فقط. كما يتميز بتقنية True Dual-band، والتي تسمح للأجهزة المتصلة بالتبديل تلقائياً وديناميكياً بين قناة 5 جيجا هرتز الأسرع وقناة النطاق الأعلى 2.4 جيجا هرتز فيما يتعلق باستقبال الإشارة، ما يضمن بالتالي تجربة Wi-Fi موثوقة بغض النظر عن المسافة التي تفصل المستخدمون عن الراوتر.

تغطية معززة وأداء أكثر سرعة

يدعم جهاز التوجيه (الراوتر) HUAWEI WiFi AX3 ميزة HarmonyOS Mesh+، والتي توفر للمستخدمين فرصة إعداد شبكة أكثر اتساعاً، لتعزيز نطاق تغطية الاتصال بشبكة Wi-Fi المنزلية. وبينما توفر وحدة واحدة من جهاز HUAWEI WiFi AX3 ما يصل إلى 90 متر مربع من التغطية، يمكن للمستخدمين الذين يعيشون في منازل كبيرة استخدام وحدتين متصلتين لتوسيع قدرات التغطية، لتشمل ما يصل حتى 160 متر مربع والاستمتاع بخدمات الاتصال بشبكة Wi-Fi عالية السرعة عبر مساحة أوسع. ويدعم التجوال الفائق السلاسة سبع خوارزميات تجوال بما في ذلك 802.11k و 802.11v وذاك كجزء من المزايا التي توفرها HarmonyOS Mesh+. وسيستمتع المستخدمون في المنزل بمشاهدة مقاطع الفيديو أو المشاركة في الألعاب عبر الإنترنت، في إطار تجربة مميزة بدون انقطاع، حيث يتم تبديل نقطة الوصول بسلاسة، وبزمن انتقال تجوال منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية فقط.

تطبيق HUAWEI AI Life بتقنية الذكاء الاصطناعي

زوِّد جهاز HUAWEI WiFi AX3 وHUAWEI WiFi AX2 بتطبيق HUAWEI AI Life للذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أجهزة التوجيه (الراوتر) والأجهزة المتصلة للحصول على تجربة أكثر سلاسة. يتميز تطبيقHUAWEI AI Life بنظام مرئي للتحكم بشبكة Wi-Fi، لتمكينك من التعرف على حالة شبكة Wi-Fi، ومدى قوة الإشارة وتزويد الضيوف بخدمة الاتصال بالإنترنت، وإعداد أدوات الرقابة الأبوية لضمان حماية أطفالك من التهديدات المحتملة عبر الإنترنت وغير ذلك من المزايا والخدمات.

ويوفر جهاز التوجيه (راوتر) HUAWEI WiFi AX3 القدرة على حظر مواقع الويب غير الملائمة وإدارة الوقت الذي تقضيه على الإنترنت بسهولة فائقة. وتضمن هذه الميزة راحة البال من حيث حماية الأطفال عند مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت أو الاستماع للموسيقى.

حماية الخصوصية والسلامة

يعد الأمن الإلكتروني من الأمور الأساسية عندما يتعلق الأمر ببث الموسيقى أو مقاطع الفيديو. ويحمي جهاز التوجيه (راوتر) HUAWEI WiFi AX3 خصوصية المستخدم بشكل فعال بفضل وظائف الأمان القوية.

كما يمتلك جهاز التوجيه (الراوتر) القدرة على التمييز بين كلمات المرور غير الصحيحة التي أدخلها المستخدم وكلمات المرور التي أدخلها الروبوت أو المتسلل، وإذا تجاوز عدد كلمات المرور غير الصحيحة لاستخدام شبكة Wi-Fi حداً معيناً، يقومHUAWEI WiFi AX3 بمنع الجهاز من الاتصال بالموجه لفترة من الوقت. يوفر جهاز HUAWEI WiFi AX3 حماية متكاملة لكافة أجهزة المنزل من الهجمات المحتملة، وتمكينهم من الاستمرار في بث الموسيقى ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع الاستمتاع براحة البال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين قوائم الحظر والثقة، للإشارة إلى الأجهزة المسموح بها على شبكة ال ـ Wi-Fiوتقييد الوصول إلى قائمة الأجهزة الموثوقة لمزيد من حماية خصوصية المستخدم وأمانه.

المنافذ

يعمل جهاز التوجيه (الراوتر) HUAWEI WiFi AX3 على توفير أفضل تجارب الاستخدام، موفراً حلاً أنيقاً لهذه المشكلة عبر ثلاثة منافذ WAN/LAN متكيفة، تميز تلقائياً بين كبلات WAN وLAN، ما يمنحك القدرة على توصيل أي كابل (بالراوتر) عبر أي منفذ لتجربة استخدام مبسطة، وبالتالي تمكينك من الاستمتاع بحياتك اليومية مع مزيد من وقت الفراغ.

تجارب ذكية لمنازل أكثر ذكاء

يوفر جهاز التوجيه (راوتر) HUAWEI WiFi AX3 القدرة على التحكم بالشبكة على نحو ذكي عبر تطبيق HUAWEI AI Life. ويوفر التطبيق أدوات التشخيص الذكي للمستخدمين لتمكينهم من تصور الكيفية التي سيتم بها توفير شبكة Wi-Fi عبر المساحات المنزلية، واستكشاف مشكلات Wi-Fi الشائعة وإصلاحها وإدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من إعدادات الرقابة الأبوية للحد من الوقت الذي يمضيه أطفالهم باستخدام الإنترنت وضمان عدم مشاهدتهم لمحتوى غير لائق.

تعزيز مستويات أمان الشبكة المنزلية

يدعم جهاز التوجيه (راوتر) WiFi AX3 HUAWEI تقنية ™️ HomeSecلتوفير حماية متعددة الطبقات للشبكات المنزلية، بهدف حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية المنتشرة على نحو متزايد.

وفي إطار مزايا السلامة، يمكن لبرنامج Brute Force Attack Prevention اكتشاف المهاجمين الإلكترونيين ومنعهم من الوصول إلى شبكة WLAN وضمان حماية المستخدمين. وبالنسبة لتشفير البيانات، يدعم جهاز التوجيه (راوتر) WiFi AX” HUAWEI أحدث معايير المصادقة والتشفير لنظام حماية الشبكات اللاسلكية، والذي يستخدم مجموعة 192 بت لتعزيز مستويات الأمان على أوسع نطاق. ويمكن للمستخدمين منح ضيوفهم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت عبر إعدادات Guest Wi-Fi، وهي شبكة منفصلة بكلمة مرور مخصصة. يتم عزل الأجهزة المتصلة بالإنترنت عبر Guest Wi-Fi عن الشبكة المحلية (LAN) لمنع الضيوف من الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدم.

ويوفر تطبيقHUAWEI AI Life للمستخدمين القدرة على إزالة الأجهزة المتصلة غير المرغوب فيها وتغيير كلمة المرور لضمان مستويات أفضل من السلامة.

إعدادات سهلة للاتصال بشبكة Wi-Fi

صمم الجزء الخلفي من راوتر HUAWEI WiFi AX3 بثلاثة منافذ قابلة للتكيف تدعم الاتصال بشبكات WAN وLAN. ويتيح هذا الحل الأنيق للمستخدمين توصيل كابلات WAN وLAN بأي من منافذ Ethernet لإعداد شبكاتهم المنزلية.

يتيح لك جهاز التوجيه (الراوتر) القدرة على التجول في شقتك أثناء اللعب، دون انقطاع الاتصال، ما يرتقي بتجربة اللعب على النحو الأمثل. ويدعم تقنية النطاق المزدوج الحقيقية كما هو موضح في منتجات أجهزة التوجيه (الراوتر) الأخرى من هواوي، داعماً القدرة على التبديل بين نطاقات التردد 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز وفقاً لخوارزميات ذكية. يصلك الجهاز تلقائياً بشبكة الاتصال 5 جيجاهرتز للحصول على سرعات أعلى، عندما تكون قريباً من جهاز التوجيه (الراوتر)، بينما يتم الاتصال تلقائياً بشبكة 2.4 جيجا هرتز للحصول على اتصال أكثر استقراراً عند الخروج من غرفة (الراوتر). ويتجلى التميز في هذا المجال، في تبديل شبكة الاتصال بسلاسة وتلقائية دون انقطاع اللعب.

ولكن ما علاقة كل هذا باللاعبين؟ تتمثل الميزة الأساسية في هذا الإطار بمنحك حرية أكبر بفضل تقنية True Dual-band التي تمكنك من التنقل في جميع أنحاء المنزل بينما تستمر في لعبتك دون توقف. ويؤدي استخدام وحدات كافية من جهاز التوجيه (راوتر) HUAWEI WiFi AX3 إلى تغطية مساحتك المنزلية على نحو متكامل، ومنحك بالتالي القدرة على الاستمتاع بتجربة ألعاب عالية السرعة وزمن انتقال منخفض بغض النظر في جميع أركان المنزل، أو حتى عند الانتقال من جهة إلى أخرى في المنزل.

يتوفر جهاز التوجيه (الراوتر) الذكي HUAWEI WiFi AX3 من فئة Wi-Fi 6 Plus للمنازل HUAWEI WiFi AX2 من فئةWi-Fi 6 في المتاجر ولدى شركات الاتصالات في مصر.

نبذةٌ عن مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في عدة دول حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. تعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين إحدى وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. ترتكز شبكة هواوي العالمية على خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الاتصالات مركزة اهتمامها لتوفير أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.