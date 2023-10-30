تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن هاتف Galaxy Z Flip5 Retro القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن إصدارها المحدود من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip5 Retro الذي يأتي بتصميم خاص يجمع بين اللون الأسود والأزرق النيلي وأيضاً الفضي.

ينطلق الإصدار المحدود من هاتف Galaxy Z Flip5 Retro بألوان مميزة مستوحاة من هاتف E700 وواجهة مستخدم مخصصة ببعض التغييرات عن واجهة المستخدم الأصلية.

أيضاً يتميز الهاتف ببعض رسوم البيكسل مع رسوم متحركة في شاشة “Flex Window” الخارجية، كما يتم شحن الهاتف في صندوق تغليف يجمع بين شعارات Z Flip5 وE700، مع ملصقات مميزة، وحافظة للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy Z Flip5 Retro في سوق كوريا الجنوبية بدءاً من الأول من نوفمبر بإصدار محدود، كما يتوفر في المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وأستراليا بدءاً من 2 من نوفمبر، كما يتوفر الهاتف للحجز عبر موقع سامسونج الرسمي.

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