تكنولوجيا: هواوي تؤكد موعد الإعلان عن هاتف Huawei nova 11 SE في 31 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الصيني هواوي بشكل رسمي اليوم على خططها للإعلان عن هاتف Huawei nova 11 SE في حدث يعقد في 31 من أكتوبر.

شغل هاتف nova 11 SE عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

واليوم تؤكد هواوي بشكل رسمي على أن موعد كشف النقاب عن هذا الإصدار غداً 31 من أكتوبر، كما كشفت التفاصيل التي جاءت من منصة Geekbench عن دعم الهاتف الإتصال بشبكات LTE فقط.

ولقد رصد هاتف nova 11 SE في منصة Geekbench بنموذج رقم BON-AL00، ونظام تشغيل Android 12، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Snapdragon 680.

أيضاً إستعرضت هواوي تفاصيل تصميم هذا الإصدار في صور رسمية نشرت على منصة Weibo، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يتميز تصميم هذا الإصدار بسماكة 7.39 مم، ومن المقرر أن تكشف هواوي غداً عن سعر nova 11 SE وموعد توفره في الأسواق.

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