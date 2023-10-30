شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة الجانب المظلم من القمر ولماذا نرى وجها واحدا فقط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الكثيرون حول فكرة جانب القمر المظلم ولماذا لا نرى وجهى القمر، هذا الأمر له تفسير علمى بسيط، حيث يدور القمر بنفس معدل دورانه حول الأرض، ولهذا السبب نرى فقط الجانب نفسه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من هنا يأتي لقب "الجانب المظلم من القمر"، وهو فى الواقع غير حقيقى، لأن الجانب البعيد للقمر يتلقى نفس القدر من ضوء الشمس مثل الجانب القريب الذي نراه من الأرض.

يكمل القمر دورة كاملة حولنا في 27 يومًا أرضيًا ويدور بنفس المعدل، أو في نفس المقدار من الوقت، ونظرًا لأن الأرض تتحرك أيضًا، حيث تدور حول محورها أثناء دورانها حول الشمس، فمن وجهة نظرنا، يبدو أن القمر يدور حولنا كل 29 يومًا.

ومع ذلك، إذا كنت على الأرض، فلن ترى سوى الجانب القريب من القمر، ولعل الطريقة الوحيدة لرؤية الجانب البعيد هى الوصول فى إحدى مهام Artemis المقبلة لناسا، والتى ستشهد في المرحلة التالية طاقمًا يدور حول القمر ويرون الجانب البعيد من القمر بأنفسهم.