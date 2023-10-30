شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وإنستجرام بدون إعلانات.. ميتا تعلن عن اشتراك مميز للأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta اليوم عن اشتراك جديد لفيسبوك وإنستجرام، سيسمح لكلتا المنصتين بالعمل بدون إعلانات مقابل تكلفة مشتركة، ولكن الاشتراك متاح فقط في أوروبا في الوقت الحالي، وفقًا لموقع 9to5google

بدءًا من الشهر المقبل، سيتمكن مستخدمو فيس بوك وانستجرام في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من دفع مبلغ شهري ثابت مجانًا لإزالة الإعلانات من المنصتين المملوكتين لـ Meta، وتوضح الشركة في منشور أن الاشتراك أصبح متاحًا "للامتثال للوائح الأوروبية المتطورة".

تقول شركة Meta إنها "تؤمن بوجود إنترنت مدعوم بالإعلانات"، لكنها تضيف أن "الخيار المتاح للأشخاص لشراء اشتراك بدون إعلانات يوازن بين متطلبات المنظمين الأوروبيين مع منح المستخدمين حرية الاختيار".

يصل السعر إلى 9.99 يورو شهريًا إذا اشترك المستخدم عبر الويب، أو 12.99 يورو شهريًا إذا اشترك عبر Android أو iOS، بدءًا من شهر مارس، ستتطلب أي حسابات إضافية مرتبطة بمركز الحسابات مبلغًا إضافيًا قدره 6 يورو شهريًا حتى تصبح خالية من الإعلانات.

لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان اشتراك فيس بوك وانستجرام الخالي من الإعلانات يمكن أن يصل إلى أسواق أخرى، مثل الولايات المتحدة، في أي وقت أم لا.