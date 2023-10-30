تكنولوجيا: هاتف Tecno Pop 8 ينطلق بمعدل تحديث 90Hz وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Tecno عن هاتف Tecno Pop 8 الذي يتميز بمعدل تحديث 90Hz وقدرة بطارية 5000 mAh، وينطلق بسعر 85 دولار فقط.

يتميز هاتف Tecno Pop 8 منخفض التكلفة بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم دقة 720 بيكسل، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تقدم نظام “Dynamic Port” الذي يدعم عرض الإشعارات، وحالة الشحن، والإتصالات.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T606، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 أو 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Tecno Pop 8 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع كاميرة بتقنية الذكاء الإصطناعي، وفلاش LED.

كما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 13 Go، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع قدرة شحن 10W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذج يعرف ب”Magic Skin”، والأبيض، والذهبي، وأيضاً الأسود بسعر 85 دولار.

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