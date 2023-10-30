تكنولوجيا: سماعة vivo Air2 اللاسلكية تنطلق بعمر شحن 30 ساعة وسعر 20 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo عن سماعة vivo Air2 اللاسلكية التي تنطلق بعمر شحن 30 ساعة من التشغيل، وسعر 20 دولار.

تتميز سماعة vivo Air2 اللاسلكية بتحسينات في عمر البطارية، مع دعم تقنية البلوتوث 5.3، ومميزات أكثر من إصدار الشركة السابق، كما تتميز بتصميم صغير الحجم داخل الأذن.

كما تضم السماعة اللاسلكية محركات 14.2مم، وتدعم تقنية 3D spatial في الصوتيات، ونظام DeepX 3.0 stereo، كما تدعم ملفات ترميز AAC وSBC وأيضاً LC3.

وتأتي السماعة اللاسلكية بتقنية الذكاء الإصطناعي لتعزيز إلغاء الضوضاء، وتحسين نمط الإستجابة السريعة بدون تأخير عند 55مللي ثانية.

وتدعم سماعة vivo Air2 مع الحافظة عمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل، كما تأتي بمعايير IP54 لمقاومة التعرق والأتربة.

ومن المقرر أن تتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأسود والأبيض بسعر 20 دولار، على أن يبدأ البيع غداً في السوق الصيني.

المصدر

اعلان





