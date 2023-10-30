تكنولوجيا: صور حية تستعرض تصميم هاتف vivo iQOO 12 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث vivo في 7 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 12، ولقد كشفت أحدث الصور المسربة الحية عن تصميم هذا الإصدار.

تؤكد الصور الحية المسربة على أن هاتف iQOO 12 يتبنى تصميم جديد، مع كاميرة تدعم التكبير الرقمي حتى 100 مرة، كما يضم الهاتف شريحة iQOO Q1 المخصصة للألعاب.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هواتف iQOO 12 Pro تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، إلا أن التسريبات لم تكشف عن الرقاقة التي تدعم الإصدار الرئيسي من السلسلة.

كما أكد إعلان تشويقي على أن الشركة ستقدم إصدار BMW Motorosport الخاص هذا العام بتصميم جديد يختلف عن الإصدارات السابقة التي تتضمن شريط يتوسط الغطاء الخلفي، بينما تأتي علامة “BMW Motorosport” في جزء صغير من الجزء السفلي من الغطاء الخلفي للهاتف.

كما شارك “Jia Jingdong” بعض التفاصيل حول الجيل القادم من هواتف iQOO 12 التي تركز بشكل رئيسي أيضاً على تشغيل الألعاب بكفاءة مع أفضل آداء.

أيضاً طورت vivo شريحة خاصة بالشركة تعرف بشريحة Q1، والتي تهدف لتعزيز آداء محرك تشغيل الألعاب، كما يدعم الهاتف تعزيز آداء وجودة التصوير بأعلى دقة، مع أعلى معدل تحديث للإطارات، كما يضم الهاتف نظام تبريد رباعي.

ومن المقرر أن يضم أعلى إصدار في سلسلة iQOO 12 مستشعر بحجم 1/1.3، كما تقدم الشركة تحسينات في كاميرة telephoto والكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويختلف إصداري iQOO 12 بين التصميم المسطح والتصميم المنحني للإطارات، مع نموذج BMW M المميز باللون الأبيض وتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، كما يتوفر إصدار باللون الأسود بطبقة زجاج “fluorite AG”، وتنطلق الهواتف بواجهة OriginOS 4.

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