كيف تكتب اوامر فعالة على Midjourney لإنشاء صور عن طريق الذكاء الاصطناعي

أداة Midjourney هي أداة الذكاء الاصطناعي الأولى في عالم انشاء الصور، لا صوت يعلو فوق صوت هذه الأداة من ناحية انشاء الصور باستعمال الذكاء الاصطناعي، هو ممتاز لدرجة ان بعض الصور التي تخرج منه تكون شبه واقعية وشبه حقيقية بشكل كبير، هذه الأداة لديها نوع من الحالات الخاصة التي تجعل كتابة الأوامر من أجلها شيء مهم جدًا خارج عن الطبيعي في أي أداة أخرى، على ChatGPT مثلًا تحدثنا عن نصائح كتابة الأوامر والتي كان يدور معظمها في نطاق ان تكون واضحًا مباشرًا في طلبك، لكن هنا يجب ان تراعي وجود بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على الصورة، في هذا المقال سنأخذك في رحلة كيفية كتابة أوامر Midjourney للخروج بأفضل نتائج ممكنة من الأداة، تابع معنا هذا المقال.

أداة Midjourney هي أداة تعتمد على دمج التقدم التكنولوجي الإحترافية بالعالم الإبتكاري، أداة من ادوات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الـGenerative AI في انشاء وابتكار صور جديدة عن طريق أوامر تكتبها، لكن ليس الأمر كـChatGPT، فانت تتعامل مع ChatGPT انه صديقك على المقهى الذي تجلس عليه، بل ان Midjourn هو مُصمم، لتستطيع استعماله يجب ان تفكر كيف تتحدث مع مُصمم فتخرج بأفضل النتائج، لذلك لا تفكر بانك تتعامل مع شيء بسيط بل ان الأوامر يمكن ان تقول انها GPS يتبعه البرنامج ليستطيع الخروج بأفضل نتائج ممكنة لك.

يمكن لهذه الأداة انشاء صور عن طريق أوامر ذكاء اصطناعي بسيطة سواء باستعمال Keywords او باستعمال اللغة الطبيعية، وكلما تضع مزيد من التفاصيل ومزيد من المجهود في الأمر الذي تتم كتابته فسيمكنك الخروج بصور ممتازة ونتائح مذهلة من الاداة، هذا شيء مهم جدًا، كيف تخرج بنتائج مذهلة؟ هذا ما نريد شرحه في هذا المقال.

كلما كانت معلوماتك واضحة وتفصيلية كلما كان افضل، اعني انت مثلًا تريد صورة لغابة سحرية، غابة سحرية بالإنجليزية هي Enchanted Forest، عندما تكتب هذه الكلمة تفهم الأداة بأن الرسمة او التصميم الذي سيخرج سيكون تابعًا لهذه الكلمة بالتحديد، بالتالي عندما تكتب نفس الكلمة ستظهر لك صورة مساحة فسيحة بالغابات والأشجار بشكل جميل كأي غابة من أي لعبة مثلًا، التفاصيل مهمة.

كل طريقة رسم بالذكاء الاصطناعي لها نمط معين في رسوماتها وأشكالها، هناك سياسات التصاميم الـMinimal والتي تتبع استعمال تفاصيل صغيرة لا معقدة، تكون الصورة بها اقل عدد ممكن من الرموز والمعلومات، لكن هناك تصاميم أخرى مثل الـVector Art او الـGradients، هناك أنماط تصميم مختلفة يجب ان تكون مدركًا لها لتستطيع الخروج بأفضل شكل ممكن من الصور التي تحتاجها، لنقل مثلًا انك تريد صورة واقعية فستحتاج ان تستعمل كلمة Realism او أي كلمة مُشابهة لها في طلبك الذي تكتبه الى Midjourney لتفهم الأداة انك تريد صورة اقرب للواقعية، وهكذا يجب ان تذكر نوع ونمط التصميم الذي تريده.

من المهم ان تصف كل العناصر التي تكون الصورة التي تريدها من الذكاء الاصطناعي، بداية من العناصر الداخلية للصورة مثل المظاهر الخاصة بالصورة؛ لنقل انها صورة في غابة وهناك 5 ذئاب بداخل الصورة، ستصف شكل وحجم كل ذئب من هذه الذئاب، هل هذه ذئاب كبيرة الحجم؟ ام انها اطفال؟ ما لونها؟ ما وضعها هل تتحرك بحرية ام تهجم على فريسة لها؟ ما حجم الأشجار ولونها في هذه الغابة؟ ويجب ان تحدد التفاصيل الخارجية كذلك، كالكاميرا المُستعملة في هذه الصورة ونوعها ونوع عدستها وأبعاد الصورة ودقتها وغيرها من الأمور التي تُحدد الصورة وتصنع تفاصيلها.

Enchanting Forest with a pack of 5 wolves roaming freely. Type of Camera: Cannon R6 – Lens Type: 250mm – Camera Type: DSLR – Note: Emphasis Depth of field to bring focus to the wolves.

الأمر الذي بالاعلى حمل كل التفاصيل التي ستحتاج الأداة معرفتها حول الصورة، بداية من المشهد العام الذي ستراه الأداة وترسمه، ومن ثم التحكم فيما تفعله عناصر الصورة، وأيضًا نوع الكاميرا المُستعملة والتي تم تحديدها، بالتالي الأداة ستأخذ نظام الألوان من الكاميرا نفسها، ونوع العدسة كذلك لضبط البُعد البؤري الخاص بالصورة، حتى نقطة التركيز، كل هذه التفاصيل ستؤدي الى الخروج بأفضل شكل ممكن لتصورك عن الصورة.

لا تنسى ان الفن يحمل جزءًا من المشاعر الخاصة بك لتضعها في الصورة، هذا أمر طبيعي، لذلك عندما ترسم الرسمة بالذكاء الاصطناعي يجب ان توضح للأداة المشاعر الخاصة بهذه الشخصيات بداخل الصورة؛ المثال السابق نقول لك بأن لديك غابة بها ذئاب، ما هدف هذه الذئاب في الصورة؟ لماذا تتحرك؟ ماذا ترى؟ ما الذي تفكر فيه؟ عندما تفهم هذه المشاعر وتحولها الى أمر ستستطيع الحصول على أفضل أداء وشكل ممكن من الأداة، كلما كانت تفاصيل الشخصية أكثر عمقًا كلما كانت للأداة القدرة على التعبير عن ما تشعر به صورتك.

Subject: Courageous knight setting out on a heroic quest to save the kingdom

Note: Emphasize the hero’s determination and resolve as he gazes into the distance, ready to face the challenges ahead. Capture the essence of medieval architecture in the kingdom’s castle as the backdrop.