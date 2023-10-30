كيف تكتب اوامر فعالة على Midjourney لإنشاء صور عن طريق الذكاء الاصطناعي

أداة Midjourney هي أداة الذكاء الاصطناعي الأولى في عالم انشاء الصور، لا صوت يعلو فوق صوت هذه الأداة من ناحية انشاء الصور باستعمال الذكاء الاصطناعي، هو ممتاز لدرجة ان بعض الصور التي تخرج منه تكون شبه واقعية وشبه حقيقية بشكل كبير، هذه الأداة لديها نوع من الحالات الخاصة التي تجعل كتابة الأوامر من أجلها شيء مهم جدًا خارج عن الطبيعي في أي أداة أخرى، على ChatGPT مثلًا تحدثنا عن نصائح كتابة الأوامر والتي كان يدور معظمها في نطاق ان تكون واضحًا مباشرًا في طلبك، لكن هنا يجب ان تراعي وجود بعض العوامل الأخرى التي تؤثر على الصورة، في هذا المقال سنأخذك في رحلة كيفية كتابة أوامر Midjourney للخروج بأفضل نتائج ممكنة من الأداة، تابع معنا هذا المقال.

ما هي اوامر Midjourney؟

أداة Midjourney هي أداة تعتمد على دمج التقدم التكنولوجي الإحترافية بالعالم الإبتكاري، أداة من ادوات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الـGenerative AI في انشاء وابتكار صور جديدة عن طريق أوامر تكتبها، لكن ليس الأمر كـChatGPT، فانت تتعامل مع ChatGPT انه صديقك على المقهى الذي تجلس عليه، بل ان Midjourn هو مُصمم، لتستطيع استعماله يجب ان تفكر كيف تتحدث مع مُصمم فتخرج بأفضل النتائج، لذلك لا تفكر بانك تتعامل مع شيء بسيط بل ان الأوامر يمكن ان تقول انها GPS يتبعه البرنامج ليستطيع الخروج بأفضل نتائج ممكنة لك.

يمكن لهذه الأداة انشاء صور عن طريق أوامر ذكاء اصطناعي بسيطة سواء باستعمال Keywords او باستعمال اللغة الطبيعية، وكلما تضع مزيد من التفاصيل ومزيد من المجهود في الأمر الذي تتم كتابته فسيمكنك الخروج بصور ممتازة ونتائح مذهلة من الاداة، هذا شيء مهم جدًا، كيف تخرج بنتائج مذهلة؟ هذا ما نريد شرحه في هذا المقال.

1- اعطي معلومات واضحة وصريحة

كلما كانت معلوماتك واضحة وتفصيلية كلما كان افضل، اعني انت مثلًا تريد صورة لغابة سحرية، غابة سحرية بالإنجليزية هي Enchanted Forest، عندما تكتب هذه الكلمة تفهم الأداة بأن الرسمة او التصميم الذي سيخرج سيكون تابعًا لهذه الكلمة بالتحديد، بالتالي عندما تكتب نفس الكلمة ستظهر لك صورة مساحة فسيحة بالغابات والأشجار بشكل جميل كأي غابة من أي لعبة مثلًا، التفاصيل مهمة.

2- تعلم من أنماط رسم اخرى

كل طريقة رسم بالذكاء الاصطناعي لها نمط معين في رسوماتها وأشكالها، هناك سياسات التصاميم الـMinimal والتي تتبع استعمال تفاصيل صغيرة لا معقدة، تكون الصورة بها اقل عدد ممكن من الرموز والمعلومات، لكن هناك تصاميم أخرى مثل الـVector Art او الـGradients، هناك أنماط تصميم مختلفة يجب ان تكون مدركًا لها لتستطيع الخروج بأفضل شكل ممكن من الصور التي تحتاجها، لنقل مثلًا انك تريد صورة واقعية فستحتاج ان تستعمل كلمة Realism او أي كلمة مُشابهة لها في طلبك الذي تكتبه الى Midjourney لتفهم الأداة انك تريد صورة اقرب للواقعية، وهكذا يجب ان تذكر نوع ونمط التصميم الذي تريده.

3- قم بوصف كل عنصر في الصورة

من المهم ان تصف كل العناصر التي تكون الصورة التي تريدها من الذكاء الاصطناعي، بداية من العناصر الداخلية للصورة مثل المظاهر الخاصة بالصورة؛ لنقل انها صورة في غابة وهناك 5 ذئاب بداخل الصورة، ستصف شكل وحجم كل ذئب من هذه الذئاب، هل هذه ذئاب كبيرة الحجم؟ ام انها اطفال؟ ما لونها؟ ما وضعها هل تتحرك بحرية ام تهجم على فريسة لها؟ ما حجم الأشجار ولونها في هذه الغابة؟ ويجب ان تحدد التفاصيل الخارجية كذلك، كالكاميرا المُستعملة في هذه الصورة ونوعها ونوع عدستها وأبعاد الصورة ودقتها وغيرها من الأمور التي تُحدد الصورة وتصنع تفاصيلها.

مثال للصورة

Enchanting Forest with a pack of 5 wolves roaming freely. Type of Camera: Cannon R6 – Lens Type: 250mm – Camera Type: DSLR – Note: Emphasis Depth of field to bring focus to the wolves.

الأمر الذي بالاعلى حمل كل التفاصيل التي ستحتاج الأداة معرفتها حول الصورة، بداية من المشهد العام الذي ستراه الأداة وترسمه، ومن ثم التحكم فيما تفعله عناصر الصورة، وأيضًا نوع الكاميرا المُستعملة والتي تم تحديدها، بالتالي الأداة ستأخذ نظام الألوان من الكاميرا نفسها، ونوع العدسة كذلك لضبط البُعد البؤري الخاص بالصورة، حتى نقطة التركيز، كل هذه التفاصيل ستؤدي الى الخروج بأفضل شكل ممكن لتصورك عن الصورة.

4- ضع أهدافًا للشخصيات التي تعرضها

لا تنسى ان الفن يحمل جزءًا من المشاعر الخاصة بك لتضعها في الصورة، هذا أمر طبيعي، لذلك عندما ترسم الرسمة بالذكاء الاصطناعي يجب ان توضح للأداة المشاعر الخاصة بهذه الشخصيات بداخل الصورة؛ المثال السابق نقول لك بأن لديك غابة بها ذئاب، ما هدف هذه الذئاب في الصورة؟ لماذا تتحرك؟ ماذا ترى؟ ما الذي تفكر فيه؟ عندما تفهم هذه المشاعر وتحولها الى أمر ستستطيع الحصول على أفضل أداء وشكل ممكن من الأداة، كلما كانت تفاصيل الشخصية أكثر عمقًا كلما كانت للأداة القدرة على التعبير عن ما تشعر به صورتك.

مثال

Subject: Courageous knight setting out on a heroic quest to save the kingdom Note: Emphasize the hero’s determination and resolve as he gazes into the distance, ready to face the challenges ahead. Capture the essence of medieval architecture in the kingdom’s castle as the backdrop.

في المثال بالأعلى طلبت من Midjourney رسم صورة لفارس عليه مهمة انقاذ المملكة التي يعيش بها، ولكن اضفت ملاحظة لما يشعر به الفارس، طلبت منه ان تعبر الصورة عن استعداد الفارس للمهمة التي هو مقبل عليها، وانه جاهز لمحاربة الخطر الذي سيواجهه وانه سيدخل المغامرة والتحدي بكامل جاهزيته، في نفس الوقت طلبت ان يعرض القلعة التي يحميها هذا الفارس في الخلفية مما يزيد من عمق الصورة ومن عمق الشخصية.

5- استعمل نصوصًا توضيحية

اللغة يا صديقي هي أكثر شيء مهم في كتابتك للأمر الخاص بـMidjourney، استغل النصوص التي تكتبها في توضيح كل ما هو مطلوب من الأداة، اللغة يا صديقي عامل مهم جدًا لتستعمله، الكلمات التي تكتبها هي حركات الفرشاة التي يقوم بتحريكها الذكاء الاصطناعي، بدون امر واضح لن تستطيع الوصول الى أي نتيجة من الأداة، كما أقول ان كلماتنا هي مصدرنا من السحر الذي لا ينضب.

6- استعمل صورًا كمصدر للوحي

يمكنك استعمال أمر /describe الخاص بالأداة لتستطيع استعمال صورًا أخرى كمصدر للأداة بان تستوحي منها ما سترسم، الصور بشكل عام تحمل معنى ألف كلمة، لذلك ان تضيف رابط صورة او ان تضيف صورة جديدة لتستوحي منها الأداة الرسمة، لذلك استعمل الصور كمصدر إيحاء لما تريده من الأداة.

7- حدد الدقة التي تريد بها الصورة

أعني لن تطلب من Midjourney صورة بدون ان تُحدد حجم وأبعاد الصورة بشكل يدوي، هل تريد صورة بدقة FHD؟ اعني 1920×1080، هل تريدها بأبعاد 16:9؟ ماذا تريد من حجم الصورة؟ ما الغرض منها؟ خلفية لهاتفك ام للسوشيال ميديا ام ماذا؟ حدد هذه العناصر في الصورة لتخرج بما يناسبك من الأداة، لا تترك الأمر بدون تحكم منك في الدقة والأبعاد.

8- لا تنسى معايير Midjourney

خذ جولة في موقع الأداة، الأداة لديها العديد من المقاييس التي يمكن ان تعتبرها Standards يتبعها التطبيق، استعمل الـStandards هذه بناء على شرح الموقع، هذا سيساعدك في الوصول الى افضل فهم لما تطلب، الأداة ستتمرس فيما تكتب، وبالتالي ستحصل على ما تريد منها، اعتبر الأمر شبيهًا بالبرمجة ولكن مع اختلاف انك تستعمل لغة حية لا لغة برمجية في الكتابة، يمكنك الدخول للموقع من هنا.

أوامر Midjourney المختلفة

ليست أداة Midjourney مثل أي أداة ذكاء اصطناعي تتعامل معها، يمكن القول بأن لها عقلًا خاصًا بها، حيث انها في الأساس مُصمم، انت لا تتعامل مع ذكاء اصطناعي طبيعي مثل الموجود في ChatGPT او في Google Bard، بل هو نوع ما انت تتعامل مع مصمم جرافيكس لذلك يجب ان تتبع بعض الأوامر التي يفهمها المصمم، الأمر ليس كصديقك.