شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زي النهاردة.. الرحلة الأولى لمركبة أبحاث الهبوط على سطح القمر 30 أكتوبر 1964 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهاردة" منذ 59 عامًا، انطلقت مركبة أبحاث الهبوط على سطح القمر التابعة لناسا إلى السماء لأول مرة، في 30 أكتوبر 1964، وفقًا لموقع space.

كانت LLRV عبارة عن أداة طيران غريبة ذات أربع أرجل تُعرف باسم "Flying Bedstead"، استخدمته وكالة ناسا لمحاكاة الهبوط والإقلاع على سطح القمر للتحضير لرحلة أبولو 11، أول هبوط مأهول على سطح القمر.

كان أول شخص جربها هو طيار X-15 جو ووكر، خلال هذه الرحلة التجريبية، وصل إلى ارتفاع حوالي 10 أقدام، وظل هناك لمدة دقيقة تقريبًا، لقد فعل هذا مرتين أخريين في نفس اليوم، في المجمل، أكمل أكثر من 30 رحلة تجريبية باستخدام LLRV.

تم إجراء هذه الرحلات التجريبية في مركز درايدن لأبحاث الطيران التابع لناسا في إدواردز، كاليفورنيا، وتمت إعادة تسمية هذا المرفق منذ ذلك الحين إلى مركز أبحاث الطيران أرمسترونج على اسم نيل أرمسترونج، الذي قاد أيضًا - وتحطم - الطائرة "Flying Bedstead" قبل أن يذهب إلى القمر.