تكنولوجيا: كاميرة Leica M11-P أول كاميرة مزودة بميزة التحقق من المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Leica كاميرة Leica M11-P وهي أولى الكاميرات المميزة ببيانات إعتماد للتحقق من مصدر المحتوى والتي تتوفر في الأسواق بسعر 9195 دولار.

قدمت Leica كاميرة Leica M11-P التي تستهدف التصوير الإحترافي لدعم المصوريين في مجال الصحافة والإعلام، مع مميزات جديدة مخصصة لدعم هذه الفئة بشكل خاص.

وتدعم كاميرة M11-P المستخدمين من منشئ المحتوى والصحفيين بميزة إعتماد بيانات المحتوى لإثبات صحة المصدر الأصلي للصور الفوتوغرافية، والكشف أيضاً عن أي تعديلات مستقبلية في الصور.

ومن المقرر أن يتم حفظ الصور التي تم إلتقاطها بكاميرة Leica M11-P بشهادة رقمية مشفرة أو بيان للكشف عن هوية منشئ المحتوى الذي ترجع له حقوق الملكية الفكرية والطبع والنشر الخاصة بالصور.

أيضاً من المقرر أن يتضمن البيان لاحقاً أي تعديلات مستقبلية تجرى على الصور، وتدعم هذه الميزة حماية حقوق مصدر الصور ومنع إساءة إستخدام الصور لاحقاً أو نشر معلومات خاطئة.

من جانب أخر تتضمن كاميرة M11-P الترقيات المعتادة في السلسلة، مثل شاشة sapphire كريستالية، كما تم حذف علامة النقطة الحمراء الخاصة بعلامة Leica التجارية من المقدمة والتي إستبدلت بحروف تم حفرها في اللوحة العلوية للكاميرة.

كما يأتي هذا الإصدار باثنان من المميزات التي قدمت في السابق في كاميرة M11 Monochrom والتي تتضمن سعة تخزين كبيرة تصل إلى 256 جيجا بايت، مع تقنية جديدة لقياس الإضاءة.

ايضاً تتضمن الكاميرة ترقية في العدسات Summicron-M 28 f/2 ASPH التي تأتي بمسافة أقصر للتركيز 40سم، إلا أن التركيز البؤري لمسافة أقرب 70سم يتطلب منظار مباشر أو Visoflex 2 EVF أو عبر تطبيق Visoflex 2 EVF.

وتضم M11-P مستشعر BSI CMOS بدقة 60 ميجا بيكسل، ومعالج Maestro-III، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة M11-P في الأسواق العالمية بسعر 9195 دولار أو 8950 يورو.

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