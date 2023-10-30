شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح سماعات الآيربودز الجديدة من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة أبل لإجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة AirPods الخاصة بها، حيث تعتزم الشركة تحديث تصميم سماعات الأذن وحافظاتها وتحسين جودة الصوت، وفقًا لتقارير مارك جورمان من بلومبرج.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع إصدار إصدار جديد من سماعات AirPods Max في عام 2024، وستتلقى AirPods القياسية تحديثًا في عام 2024، تليها AirPods Pro في عام 2025، وستتمتع سماعات AirPods وAirPods Pro الجديدة بتصميم جديد وجودة صوت محسنة. سماعات AirPods الجيل الرابع ومع وصول سماعات AirPods الجديدة، سيتم التخلص التدريجي من طرازي الجيلين الثاني والثالث الحاليين، وبدلاً من ذلك، ستقدم شركة آبل طرازين من الجيل الرابع بنقاط سعر مختلفة.

وستتميز سماعات AirPods الجديدة هذه بتصميم يذكرنا بكل من AirPods وAirPods Pro الحاليتين، مع سيقان أقصر، وستوفر سماعات AirPods القياسية الراقية خاصية إلغاء الضوضاء، وهي ميزة كانت تقتصر في السابق على AirPods Pro وAirPods Max.

ومن المتوقع أن يتم تحسين ملاءمة سماعات AirPods الجديدة، على الرغم من أن تضمين أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون لا يزال غير مؤكد، وسيتم تجهيز الحافظات بمكبرات صوت للمساعدة في تحديد موقع AirPods المفقودة، على غرار AirPods Pro، إلى جانب منفذ شحن USB-C.

بالإضافة إلى ذلك، أشار جورمان إلى أن AirPods Max ستعتمد USB-C للشحن وستقدم خيارات ألوان جديدة، مع عدم توقع تغييرات مهمة أخرى.

ترقية AirPods Pro في عام 2025 في عام 2025، ستخضع AirPods Pro لعملية إعادة تصميم، وستتلقى شريحة أسرع، وربما تتضمن ميزات تتعلق بصحة السمع، وهناك شائعات تشير إلى أنها قد تعمل كمعينات للسمع.