شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح سماعات الآيربودز الجديدة من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر
ومع وصول سماعات AirPods الجديدة، سيتم التخلص التدريجي من طرازي الجيلين الثاني والثالث الحاليين، وبدلاً من ذلك، ستقدم شركة آبل طرازين من الجيل الرابع بنقاط سعر مختلفة.
وستتميز سماعات AirPods الجديدة هذه بتصميم يذكرنا بكل من AirPods وAirPods Pro الحاليتين، مع سيقان أقصر، وستوفر سماعات AirPods القياسية الراقية خاصية إلغاء الضوضاء، وهي ميزة كانت تقتصر في السابق على AirPods Pro وAirPods Max.
ومن المتوقع أن يتم تحسين ملاءمة سماعات AirPods الجديدة، على الرغم من أن تضمين أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون لا يزال غير مؤكد، وسيتم تجهيز الحافظات بمكبرات صوت للمساعدة في تحديد موقع AirPods المفقودة، على غرار AirPods Pro، إلى جانب منفذ شحن USB-C.
بالإضافة إلى ذلك، أشار جورمان إلى أن AirPods Max ستعتمد USB-C للشحن وستقدم خيارات ألوان جديدة، مع عدم توقع تغييرات مهمة أخرى.
في عام 2025، ستخضع AirPods Pro لعملية إعادة تصميم، وستتلقى شريحة أسرع، وربما تتضمن ميزات تتعلق بصحة السمع، وهناك شائعات تشير إلى أنها قد تعمل كمعينات للسمع.
لا تزال تواريخ الإصدار الدقيقة لعامي 2024 و2025 غير مؤكدة، وعادةً ما تكشف شركة آبل عن الطرازات الجديدة في الجزء الأخير من العام، بالتزامن مع إصدارات iPhone، ويتوقع جورمان أن تكون سماعات AirPods متاحة على الأرجح في وقت لاحق من العام، بينما من المتوقع أن يتم طرح AirPods Max لأول مرة في نهاية العام.
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