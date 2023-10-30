شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تعرض نموذجًا بالحجم الطبيعى لمركبة الهبوط القمرية Blue Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة بلو أوريجين، المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، عن نموذج بالحجم الطبيعي لمركبة الهبوط Blue Moon Mark 1 المخصصة للهبوط على سطح القمر.

عُقد مؤخرًا اجتماع حضره بيزوس ورئيس وكالة ناسا بيل نيلسون في منشأة تصنيع المحركات التابعة لشركة بلو أوريجين في هانتسفيل، ألاباما.

تمت مشاركة صور من الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة كل من Blue Origin وNelson.

وقالت شركة بلو أوريجين في منشورها: "لقد كشفنا النقاب عن مركبة هبوط البضائع Blue Moon MK1 المكونة من 3 طوابق تقريبًا"، مضيفة أنه بالإضافة إلى نقل البضائع إلى سطح القمر، فإن المهام المبكرة غير المأهولة لمركبة مارك 1 ستعمل أيضًا على تأكيد قدرة المركبة.

وقالت شركة بلو أوريجين: "سيكون MK1 قادرًا على إيصال ثلاثة أطنان مترية إلى أي مكان على سطح القمر". "هذه القدرة تجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والحمولات العلمية."

ستستخدم الرحلات الجوية اللاحقة مركبة الهبوط مارك 2 التابعة لشركة بلو أوريجين لوضع رواد فضاء على سطح القمر، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد أول مهمة مارك 1، بينما تم تحديد أول رحلة مارك 2 تحمل رواد فضاء إلى سطح القمر حاليًا في عام 2029 كجزء من مهمة أرتميس الخامس.

ستسافر مركبة الهبوط إلى القمر داخل واجهة عرضها 23 قدمًا (7 أمتار) فوق صاروخ New Glenn التابع لشركة Blue Origin، والذي هو قيد التطوير حاليًا

وسينتقل رواد الفضاء إلى مركبة الهبوط من منشأة Lunar Gateway التي تدور حول القمر، والتي هي أيضًا قيد التطوير.

وتعليقًا على مشاهدته الأولى لمركبة الهبوط التابعة لشركة Blue Origin - أو على الأقل نموذجًا بالحجم الطبيعي لها - وصفها رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، بأنها "مثيرة للإعجاب" وقال إن نظام الهبوط الخاص بشركة Blue Origin "سيساعد في ضمان إيقاع ثابت لرواد الفضاء على القمر للعيش والعمل قبل أن نغامر بالذهاب إلى المريخ.

قبل مهمة رواد الفضاء الأولى لشركة Blue Origin، ستستخدم سبيس إكس نسخة معدلة من مركبتها الفضائية Starship لوضع أول بشر على سطح القمر منذ رحلة أبولو الأخيرة في عام 1972، ومن المقرر حاليًا أن تتم المهمة Artemis III في عام 2025.

وكجزء من برنامج أرتميس، تخطط ناسا أيضًا لبناء قاعدة قمرية دائمة للإقامات الطويلة لرواد الفضاء، في حين يمكن أيضًا استخدام القمر يومًا ما لإطلاق مهمات مأهولة إلى المريخ وما بعده.