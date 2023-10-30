تكنولوجيا: شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة Xiaomi U1 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني شاومي إصدار جديد من ساعة الأطفال الذكية Xiaomi U1 Pro التي تأتي بميزة مكالمات الفيديو، ونظام GPS، وتتوفر بسعر 137 دولار.

يتميز الإصدار الجديد من ساعة شاومي Xiaomi U1 Pro الذكية المخصصة للأطفال التي تدعم شبكات 4G، لدعم الأطفال في إرسال الرسائل لأفراد العائلة والأصدقاء، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر WeChat.

ويمكن للوالدين مراقبة الأطفال بكفاءة أفضل عبر الساعة الذكية من خلال نظام GPS، مع دعم إطلاق التنبيهات للهواتف الذكية عند وصول الأطفال للمدرسة أو المنزل أو المناطق الترفيهية.

وتتضمن ساعة U1 Pro عدد من المميزات التعليمية للأطفال، مع مساعد Xiao الرقمي لدعم الأطفال في تعلم بعض المهارات واللغات.

كما تنطلق الساعة الذكية بسعة تخزين 4 جيجا بايت، وتضم بطارية بقدرة 950 mAh، وتدعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند عمق 20 متر، وتتوفر بسعر 137 دولار.

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