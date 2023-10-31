شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام "تطبيق جوجل" كخدمة الملء التلقائى الافتراضية على iPhone وiPad والان مع تفاصيل الخبر
قبل البدء، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google على جهاز iPhone أو iPad، يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات إذا لم تقم بتنزيله بالفعل.
توجه إلى الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.
ضمن تطبيق "الإعدادات"، قم بالتمرير لأسفل وابحث عن خيار "كلمات المرور"، اضغط عليها للمضي قدما.
ضمن "خيارات كلمة المرور"، سترى قائمة بموفري خدمة الملء التلقائي المتاحين، بما فى ذلك iCloud Keychain، ومن بين هذه الخيارات ستجد "جوجل"، حدد "Google" باعتباره موفر الملء التلقائي المفضل لديك.
بمجرد اختيار "Google" كموفر للملء التلقائي، يمكنك تخصيص تفضيلاتك، مثل تمكين Face ID أو Touch ID للمصادقة.
بعد تعيين جوجل كمزود الملء التلقائي الافتراضي، سترى الآن بيانات اعتماد تسجيل الدخول على لوحة المفاتيح لديك عندما تدخل إلى خدمة تتطلب تسجيل الدخول، ويمكنك مصادقة نفسك باستخدام Face ID أو Touch ID، وفقًا لإمكانيات جهازك.
تعمل هذه الميزة الجديدة على تبسيط إدارة كلمات المرور وتضمن سهولة الوصول إلى بيانات الاعتماد الخاصة بك عندما تحتاج إليها، وتمتد سهولة وظيفة الملء التلقائي في تطبيق جوجل إلى ما هو أبعد من التطبيق نفسه وتعمل بسلاسة عبر جهاز iOS والتطبيقات المختلفة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز