شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام "تطبيق جوجل" كخدمة الملء التلقائى الافتراضية على iPhone وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل ميزة جديدة لتطبيق جوجل على نظامي التشغيل iOS وiPadOS تتيح لمستخدمي iPhone وiPad ملء كلمات المرور تلقائيًا باستخدام تطبيق جوجل، وتعمل هذه الميزة على تبسيط إدارة كلمات المرور وتوفر راحة إضافية لمستخدمي iOS، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية إعداد تطبيق Google كموفر الملء التلقائي الافتراضي على جهاز iPhone أو iPad.

- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google قبل البدء، تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google على جهاز iPhone أو iPad، يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات إذا لم تقم بتنزيله بالفعل.

- الوصول إلى إعدادات الجهاز توجه إلى الإعدادات على جهاز iPhone أو iPad.

- انتقل إلى خيارات كلمة المرور ضمن تطبيق "الإعدادات"، قم بالتمرير لأسفل وابحث عن خيار "كلمات المرور"، اضغط عليها للمضي قدما.

- اختر Google كموفر الملء التلقائي الافتراضي لديك ضمن "خيارات كلمة المرور"، سترى قائمة بموفري خدمة الملء التلقائي المتاحين، بما فى ذلك iCloud Keychain، ومن بين هذه الخيارات ستجد "جوجل"، حدد "Google" باعتباره موفر الملء التلقائي المفضل لديك.

- اضبط تفضيلات الملء التلقائي بمجرد اختيار "Google" كموفر للملء التلقائي، يمكنك تخصيص تفضيلاتك، مثل تمكين Face ID أو Touch ID للمصادقة.

- استمتع بالملء التلقائي المريح باستخدام تطبيق Google بعد تعيين جوجل كمزود الملء التلقائي الافتراضي، سترى الآن بيانات اعتماد تسجيل الدخول على لوحة المفاتيح لديك عندما تدخل إلى خدمة تتطلب تسجيل الدخول، ويمكنك مصادقة نفسك باستخدام Face ID أو Touch ID، وفقًا لإمكانيات جهازك.

تعمل هذه الميزة الجديدة على تبسيط إدارة كلمات المرور وتضمن سهولة الوصول إلى بيانات الاعتماد الخاصة بك عندما تحتاج إليها، وتمتد سهولة وظيفة الملء التلقائي في تطبيق جوجل إلى ما هو أبعد من التطبيق نفسه وتعمل بسلاسة عبر جهاز iOS والتطبيقات المختلفة.