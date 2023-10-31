تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن معالجات M3 وM3 Pro وأيضاً M3 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال الحدث الآن عن سلسلة معالجات M3 الجديدة التي تتضمن ثلاثة إصدارات هم M3 وM3 Pro وأيضاً M3 Max بدقة تصنيع 3 نانومتر.

أعلنت ابل عن جيل جديد من سلسلة معالجات M، والتي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر على غرار رقاقة A17 Pro التي قدمت في إصدارات ابل الأخيرة من هواتف الأيفون.

وتأتي رقاقات 3 وM3 Pro وM3 Max بكرت شاشة يتميز بتقنية جديدة تعرف ب”Dynamic Caching”، كما تعد الإصدارات الأولى من الرقاقات المقدمة لأجهزة ماك بدقة تصنيع 3 نانومتر.

وتستهدف سلسلة رقاقات M3 التركيز بشكل خاص على جلب تحسينات في كرت الشاشة، مع تحسين دقة تتبع الأشعة في الرقاقات.

أيضاً تم تحسين آداء الرقاقات لكل واط، حيث تستهلك الرقاقات نصف الطاقة المستهلكة في M1 لدفع نفس الآداء وأيضاً في معالجة الرسوميات.

كما تتميز الرقاقات بآداء أفضل بنسبة 16% في محرك Neural مقارنة برقاقات M2، وتدعم ذاكرة حتى 128 جيجا بايت رام للمرة الأولى.

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