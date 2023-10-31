شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديثًا جديدًا لهواتف Pixel لإصلاح مشكلة تتعلق بمساحة التخزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل Android 14 على هواتف بيكسل، لإصلاح مشكلة تتعلق بالوصول إلى "ذاكرة التخزين"، حيث قدمت جوجل ردًا أكثر تفصيلاً حول "مشكلات الوصول إلى التخزين بعد التحديث إلى Android 14" على بعض أجهزة Pixel، بما في ذلك كيفية العمل على الإصلاح وخيارات استعادة البيانات المحتملة، وفقاً 9to5google.

اعتمادًا على الجهاز، يمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى عدم تمكن المستخدم من الوصول إلى وحدة تخزين الوسائط، وبدلاً من ذلك، يمكن أن تؤدي المشكلة إلى إعادة تشغيل الجهاز من خلال رسالة "إعادة ضبط بيانات المصنع"، إذا تم قبول هذه الرسالة، فقد يتم فقدان البيانات التي لم يتم نسخها احتياطيًا، وإذا تم رفضها، فسيتم إعادة تشغيل الجهاز بشكل متكرر مع ظهور رسالة "Pixel is start" (بدء تشغيل Pixel).

تبدأ جوجل بالقول إن مشكلة التخزين هذه تؤثر على Pixel 6 والنماذج الأحدث، التي تلقت تحديث Android 14 ولديها عدة مستخدمين (بخلاف المستخدم الأساسي)، ويتضمن ذلك "المستخدمين والضيوف والملفات الشخصية المقيدة والمستخدمين الأطفال"، ولكن لا يقتصر الأمر على تسجيل الدخول إلى أكثر من حساب Google واحد "داخل المستخدم الأساسي أو الملفات الشخصية للعمل".

لقد طرحت الشركة بالفعل تحديثًا لنظام Google Play "للمساعدة في منع ظهور هذه المشكلة على أجهزة إضافية"، للتثبيت، افتح الإعدادات > الأمان والخصوصية > النظام والتحديث > تحديث نظام Google Play، أحدث إصدار نراه اليوم هو 1 أكتوبر 2023.

بالنسبة لأولئك "غير القادرين حاليًا على الوصول إلى تخزين الوسائط"، تعمل جوجل على تحديث النظام "الذى سيصلح المشكلة ويستعيد الوصول إلى ملفات الوسائط دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع".