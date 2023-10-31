تكنولوجيا: ابل تعلن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro بمعالجات M3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل اليوم بشكل رسمي عن جيل جديد من أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 إنش، ومعالجات M3.

إتخذت ابل اليوم خطوات جديدة بترقية معالجات M3 التي تتضمن M3 وM3 Pro وأيضاً M3 Max، المخصصة لأجهزة ماك، والتي تأتي بتعزيزات في آداء وحدة المعالجة وكرت الشاشة.

ولقد قدمت ابل الجيل الأول من أجهزة ماك المميزة بالمعالجات الجديدة، والتي تتضمن الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Pro، وينطلق النموذج الرئيسي من الجهاز المميز بحجم 14 إنش برقاقة M3، مع نماذج أعلى برقاقات M3 Pro وM3 Max في الإصدار المميز بحجم 14 و16 إنش

ويبدأ سعر MacBook Pro المميز بججم 14 إنش، ورقاقة M3 من 1599 دولار، وتدعم الرقاقة بعض التقنيات في هذا الإصدار مثل Dynamic Caching، وتقنية تتبع الأشعة، بينما يأتي الإصدار المميز برقاقة M3 Pro بآداء أسرع بنسبة 20% مقارنة برقاقة M2، بينما تقدم M3 Max آداء أسرع مرتين أفضل من رقاقة M2 Max.

ويأتي جهاز MacBook Pro برقاقة M3 Max بذاكرة تصل إلى 128 جيجا بايت رام، ويصل عمر البطارية في هذا الإصدار إلى 22 ساعة.

من جانب أخر لم يطرأ تغيير على تصميم الهيكل الخارجي لجهاز MacBook Pro الجديد، حيث يعد التغيير الرئيسي في الترقية إلى رقاقات M3.

وتتميز الأجهزة بشاشة Liquid Retina XDR المميزة بسطوع أعلى، كما تقدم ابل الجهاز بإطار باللون الأسود بتصميم مميز، وتتوفر الأجهزة للحجز المسبق اليوم بسعر يبدأ من 1599 دولار.

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