تكنولوجيا: الإعلان عن جهاز iMac الجديد بحجم 24 إنش ورقاقة M3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت ابل خلال فعاليات مؤتمرها اليوم جيل جديد من أجهزة iMac بحجم 24 إنش، ورقاقة M3، وسعر 1299 دولار.

يتميز جهاز M3 iMac الجديد بحجم شاشة 24 إنش، بدقة عرض 4.5K، ورقاقة M3 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر والتي تتميز بآداء أسرع بنسبة 30% مقارنة برقاقة M1، وآداء أسرع بنسبة 15% مقارنة برقاقة M2، كما تتميز الرقاقة بإستهلاك أقل للطاقة.

وتتضمن رقاقة M3 عدد 8 من الأنوية في وحدة المعالجة و10 من الأنوية في كرت الشاشة، ويتوفر جهاز M3 iMac بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1299 دولار، أيضاً لا يتوفر الجهاز بإصدارات أعلى برقاقات M3 Pro أو M3 Max، ويتوفر الجهاز للحجز المسبق اليوم ويبدأ الشحن من 7 من نوفمبر.

ويتوفر الجهاز بذاكرة تصل إلى 24 جيجا بايت، وسعة تصل إلى 2 تيرابايت، ويدعم تقنية البلوتوث 5.3، وwi-fi 6E، ويضم الجهاز كاميرة ويب بدقة 1080 بيكسل، ويدعم الجهاز تقنية Touch ID.

كما تتميز الشاشة بتقنية Retina بدقة 4.5 بيكسل، مع نظام صوتي يتضمن 6 من المكبرات الصوتية ويدعم تقنية الصوت المكاني، مع ميكروفونات بجودة الإستديو، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بألوان الأخضر، البرتقالي، والأصفر، والأحمر، والأزرق والرمادي.

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