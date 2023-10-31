شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مطالبة جوجل باكتشاف وإزالة البيانات الشخصية المشاركة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مستخدمو جوجل على نتائج متعددة عندما يبحثون في الويب بمعلوماتهم الشخصية مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف، تهيمن جوجل على 83% من سوق البحث، وهي تتفوق كثيرًا على أقرب منافسيها مثل مايكروسوفت بينج أو ياهو أو DuckDuckGo، وفقًا لبيانات Statista.

لذلك إذا كان شخص ما يبحث عن بيانات مستخدم آخر، فهناك احتمال كبير أن يقوم بتجربة جوجل أولاً، حيث نشرت جوجل ميزة مخفية جديدة ستُعلم المستخدمين عندما تجد نتائج تحتوي على معلوماتهم الشخصية، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.

سيسمح عملاق التكنولوجيا أيضًا للمستخدمين بإزالة بياناتهم من منصة البحث، ومع ذلك من المهم ملاحظة أن هذه الميزة لم تصبح متاحة بعد في العديد من الدول.

كيف تختلف هذه الميزة؟ يمكن للمستخدمين تقديم طلب لإزالة بياناتهم من بحث جوجل، حيث قدمت جوجل ميزة "إزالة هذه النتيجة" في( الإصدار التجريبي) الأسبوع الماضي.

ومع ذلك لا تقوم هذه الأداة بإزالة المعلومات من جميع مواقع الإنترنت أو من موقع الويب هذا بعينه، كما أنه يجعل من الصعب على المستخدمين الآخرين العثور على تلك المعلومات.

وفي الوقت نفسه، تختلف هذه الميزة عن أداة "إزالة هذه النتيجة"، ولكي تعمل هذه الميزة، لا يتعين على المستخدمين تقديم أي طلب إلى جوجل.

وبدلاً من ذلك ستبحث الميزة عن رقم هاتف المستخدم والبريد الإلكتروني وعنوان المنزل وستنبهه عندما تجد شيئًا ما، كذلك يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من جوجل حذفه من نتائج البحث.

كذلك لن تقوم جوجل بإزالة المعلومات من الإنترنت، ولكن سيتم حذفه من بحث جوجل لجعل العثور عليه أكثر صعوبة على الآخرين، كما يمكن للمستخدمين بسهولة أن يطلبوا من جوجل تنبيههم عند العثور على معلوماتهم الشخصية.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك كيفية مطالبة جوجل بالعثور على المعلومات الشخصية والإبلاغ عنها على البحث - افتح متصفح الويب، وادخل على حسابك على جوجل، وابحث عن سجل النشاط. - حدد خيار "النتائج للمراجعة". - انقر على خيار "البدء" ثم اضغط على "التالي" مرتين. - أضف معلومات شخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، كذالك يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة إدخالات متعددة لكل واحد.

- تأكيد المعلومات المقدمة

تقدم جوجل ثلاث طرق لإخطار المستخدمين - البريد الإلكتروني أو الإشعارات المباشرة أو كليهما، يحتاج المستخدمون إلى اختيار الطريقة التي يريدون من جوجل تنبيههم بها.

كما سيرى المستخدمون نافذة منبثقة تقول: "نحن نلقي نظرة".

يتعين على المستخدمين انتظار الإشعارات من جوجل. عند الحصول على تنبيه، يمكن للمستخدمين إما اختيار قيام جوجل بإزالته من البحث أو اختيار تركه.

أثناء توفير المعلومات، إذا ارتكب المستخدمون أي أخطاء، فستسمح لهم جوجل أيضًا بتصحيحها.

للقيام بذلك، يحتاج المستخدمون إلى العودة إلى صفحة "النتائج عنك" وإجراء تغييراتهم.